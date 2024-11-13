77-летний Элтон Джон в связи с опасным заболеванием сел на особую диету (фото)

Элтон Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей в мире. В своей жизни он перенес несколько операций, а недавно из-за инфекции частично потерял зрение.

Сэр Элтон Джон 12 ноября в подкасте Ruthie's Table 4, который ведет Рут Роджерс, владелица The River Cafe в Лондоне, рассказал, на какие радикальные меры пошел, чтобы улучшить свое здоровье.

Певец I'm Still Standing откровенно поделился, что вынужден контролировать уровень сахара в крови. Легендарный исполнитель признался, что уже много лет не ел свои любимые сладости и полностью исключил из своего ежедневного рациона сахар. "Я могу съесть яблоко, могу съесть кусочек дыни. Если вы будете разумны, это не поднимет уровень сахара в крови. Но мне так хочется шоколада и мороженого, а мороженое я есть не могу", — объяснил пятикратный лауреат премии Грэмми.

Певец Элтон Джон Фото: Getty Images

77-летний музыкант, у которого в начале 2000-х годов диагностировали диабет 2 типа, отметил, что мечтает о сладких десертах: "Если бы у меня была еда для приговоренных к смертной казни, в ней не было бы ничего, кроме сладостей, потому что сейчас я не могу их есть. Поэтому я бы ел мороженое, пончики, яблочный пирог, ревеневую крошку".

Певец Candle In The Wind на протяжении многих лет страдал от различных проблем со здоровьем, включая замену коленного и тазобедренного суставов, операцию по удалению рака простаты , а совсем недавно у него ухудшилось зрение на один глаз из-за тяжелой глазной инфекции, с последствиями которой Элтон борется по сей день. "Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение к пораженному глазу вернется", — поделился артист.

Элтон Джон со своим мужем Дэвидом Фернишем и детьми Фото: Getty Images

В прошлом месяце он рассказал о своем здоровье и перенесенных операциях: "Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. По сути, единственное, что у меня осталось, — это левое бедро. Но я все еще здесь. Это последний период моей жизни. Я не знаю, сколько времени мне осталось".

Ранее Элтон Джон заявил, что боится не дожить до женитьбы своих детей. Певец состоит в браке с продюсером Дэвидом Фернишем. Пара воспитывает двоих сыновей, Закари и Элайджу.