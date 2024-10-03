"От меня мало что осталось": Элтон Джон рассказал о своем здоровье (фото)

Сэр Элтон Джон завершил свою музыкальную карьеру в 2023 году. Он — один из самых коммерчески успешных исполнителей в мире. В своей жизни он перенес несколько операций, а недавно из-за инфекции частично потерял зрение.

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Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон вечером 2 октября посетил показ документального фильма "Элтон Джон: Никогда не поздно" и рассказал об операциях, которые он перенес в течение жизни, сообщает Hello.

Выступая после автобиографического фильма, исполнитель хита "Rocket Man" пошутил об операциях, которые он перенес в течение жизни: "Честно говоря, от меня мало что осталось". Он с юмором перечислил части тела, которые утратил в течении своей жизни и выразил благодарность своим поклонникам за поддержку, которую получал на протяжении всей своей карьеры.

"У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. По сути, единственное, что у меня осталось, это левое бедро. Но я все еще здесь. И я не могу вас достаточно отблагодарить; вы — люди, которые меня создали", — поделился Элтон Джон.

Певец также похвалил своего мужа Дэвида Ферниша и их двух сыновей, отметив, что семья сделала его "самым счастливым человеком в мире". "Самое важное в моей жизни — это Дэвид, Закари и Элайджа, а также моя семья и мои друзья. Я нашел свое счастье, я так взволнован", — отметил знаменитый музыкант.

Элтон Джон со своим партнером Дэвидом Фернишем и детьми Фото: Getty Images

Ранее, 4 сентября, Фокус сообщал о том, что Элтон Джон частично потерял зрение из-за инфекционной болезни. По его словам, на выздоровление "потребуется время".