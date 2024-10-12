"Я не знаю, скільки часу мені залишилося": Елтон Джон розповів про свій страх

Минулого року Елтон Джон завершив свій п'ятирічний прощальний тур, який став останнім у його кар'єрі. Зараз він зосередився на записах альбомів і радіошоу.

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77-річний британський співак, піаніст і композитор Елтон Джон, документальний фільм про якого "Елтон Джон: Ніколи не пізно" вперше був показаний днями на Лондонському кінофестивалі BFI, зізнався, що боїться смерті. Про це пише Metro.

У картині він знятий у гримерці стадіону "Доджер" у Лос-Анджелесі під час свого прощального туру. Артист оглядає речі, що його оточують, і не приховує своїх думок.

"Цікаво, що буде з усім цим, коли я закінчу? Це останній період мого життя. Я не знаю, скільки часу мені залишилося. Ви думаєте про це більше, коли досягаєте мого віку. Ви думаєте про життя і смерть. Ви думаєте: "Ну, я просто хочу бути там, де хочу бути зараз"", — каже він.

Трейлер документального фільму "Елтон Джон: Ніколи не пізно"

Останніми роками здоров'я музиканта сильно погіршилося: він переніс заміну колінного і тазостегнового суглобів, а також операцію з видалення раку простати. Розуміючи, що часу в нього справді небагато, торік він завершив свій прощальний п'ятирічний тур Farewell Yellow Brick Road концертом у Стокгольмі, давши 330 концертів по всьому світу.

"Мені не потрібно працювати після цього. Я працюватиму, записуватиму платівки й організовуватиму радіошоу, але подорожі забирають у мене дуже багато сил. Це дуже виснажливо. Я до цього звик. Я ветеран у цій справі, але саме тут ти починаєш думати про смертність", — розповідає Елтон Джон.

Про свою смерть думає не тільки сам артист, а й його родина. Разом із чоловіком Девідом Фернішем він виховує двох синів: 13-річного Закарію та 11-річного Елайджу.

"Вони турбуються, тому що знають, скільки мені років. Не стільки Девід, скільки я. Вони люблять свого тата, тому хочуть, щоб я був поруч вічно. Я хочу бути поруч вічно. Я хочу бачити, як у них з'являються діти, як вони одружуються. Але не думаю, що я буду поруч у цей час. Хто знає? Ніколи не знаєш", — продовжила зірка.

Саме тому він прагне максимально використати той час, що йому залишився:

"Наш час разом такий прекрасний і такий дорогоцінний".

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон перерахував інші операції, які йому робили.