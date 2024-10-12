"Я не знаю, сколько времени мне осталось": Элтон Джон рассказал о своем страхе

В прошлом году Элтон Джон завершил свой пятилетний прощальный тур, который стал последним в его карьере. Сейчас он сосредоточился на записях альбомов и радиошоу.

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77-летний британский певец, пианист и композитор Элтон Джон, документальный фильм о котором "Элтон Джон: Никогда не поздно" впервые был показан на днях на Лондонском кинофестивале BFI, признался, что боится смерти. Об этом пишет Metro.

В картине он снят в гримерке стадиона "Доджер" в Лос-Анджелесе во время своего прощального тура. Артист осматривает вещи, которые его окружают, и не скрывает своих мыслей.

"Интересно, что будет со всем этим, когда я закончу? Это последний период моей жизни. Я не знаю, сколько времени мне осталось. Вы думаете об этом больше, когда достигаете моего возраста. Вы думаете о жизни и смерти. Вы думаете: "Ну, я просто хочу быть там, где хочу быть сейчас"", – говорит он.

Трейлер документального фильма "Элтон Джон: Никогда не поздно"

В последние годы здоровье музыканта сильно ухудшилось: он перенес замену коленного и тазобедренного суставов, а также операцию по удалению рака простаты. Понимая, что времени у него действительно немного, в прошлом году он завершил свой прощальный пятилетний тур Farewell Yellow Brick Road концертом в Стокгольме, дав 330 концертов по всему миру.

"Мне не нужно работать после этого. Я буду работать, записывать пластинки и организовывать радиошоу, но путешествия отнимают у меня очень много сил. Это очень утомительно. Я к этому привык. Я ветеран в этом деле, но именно здесь ты начинаешь думать о смертности", – рассказывает Элтон Джон.

О своей смерти думает не только сам артист, но и его семья. Вместе с мужем Дэвидом Фернишем он воспитывает двоих сыновей: 13-летнего Закарию и 11-летнего Элайджу.

"Они беспокоятся, потому что знают, сколько мне лет. Не столько Дэвид, сколько я. Они любят своего папу, поэтому хотят, чтобы я был рядом вечно. Я хочу быть рядом вечно. Я хочу видеть, как у них появляются дети, как они женятся. Но не думаю, что я буду рядом в это время. Кто знает? Никогда не знаешь", – продолжила звезда.

Именно поэтому он стремится максимально использовать то время, что ему осталось:

"Наше время вместе так прекрасно и так драгоценно".

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон перечислил другие операции, которые ему делали.