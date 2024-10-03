"Від мене мало що залишилося": Елтон Джон розповів про своє здоров'я (фото)

Сер Елтон Джон завершив свою музичну кар'єру 2023 року. Він — один із найбільш комерційно успішних виконавців у світі. У своєму житті він переніс кілька операцій, а нещодавно через інфекцію частково втратив зір.

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Британський співак, піаніст і композитор Елтон Джон увечері 2 жовтня відвідав показ документального фільму "Елтон Джон: Ніколи не пізно" і розповів про операції, які він переніс протягом життя, повідомляє Hello.

Виступаючи після автобіографічного фільму, виконавець хіта "Rocket Man" пожартував про операції, які він переніс протягом життя: "Чесно кажучи, від мене мало що залишилося". Він з гумором перерахував частини тіла, які втратив протягом свого життя і висловив подяку своїм шанувальникам за підтримку, яку отримував упродовж усієї своєї кар'єри.

"У мене немає мигдалин, аденоїдів і апендикса. У мене немає простати. У мене немає правого стегна, лівого коліна або правого коліна. По суті, єдине, що в мене залишилося, це ліве стегно. Але я все ще тут. І я не можу вам достатньо віддячити: ви — люди, які мене створили", — поділився Елтон Джон.

Співак також похвалив свого чоловіка Девіда Ферніша та їхніх двох синів, зазначивши, що сім'я зробила його "найщасливішою людиною у світі". "Найважливіше в моєму житті — це Девід, Закарі та Елайджа, а також моя сім'я та мої друзі. Я знайшов своє щастя, я так схвильований", — зазначив знаменитий музикант.

Елтон Джон зі своїм партнером Девідом Фернішем і дітьми Фото: Getty Images

Раніше, 4 вересня, Фокус повідомляв про те, що Елтон Джон частково втратив зір через інфекційну хворобу. За його словами, на одужання "потрібен час".