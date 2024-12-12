Одна из величайших ошибок всех времен: Элтон Джон высказался о легализации марихуаны

По словам Элтона Джона, легкий на первый взгляд наркотик, вызывает привыкание.

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77-летний британский музыкант и композитор Элтон Джон считает, что легализация марихуаны в Америке и Канаде – "одна из величайших ошибок всех времен", пишет Time. Певец и автор песен был выбран журналом Time в качестве иконы года 2024 года. В интервью изданию он рассказал о своей борьбе с наркозависимостью и о том, почему он не так безразличен к травке, как многие другие люди.

"Я утверждаю, что она вызывает привыкание. Она приводит к появлению других наркотиков", – отметил он, прокомментировав легализацию марихуаны в Америке и Канаде.

Звезда утверждает, что когда человек под кайфом, он не может мыслить нормально. Назвав легализацию марихуаны в Америке и Канаде одной из величайших ошибок всех времен, британец объяснил, что его мысли о ее легализации исходят из его опыта с другими наркотиками. После того как он победил свою зависимость, Элтон сказал, что помог другим людям преодолеть зависимость и предложил помочь многим другим. По данным журнала, он является спонсором Эминема, организовал первую реабилитацию Робби Уильямса и безуспешно пытался помочь Джорджу Майклу.

"Тяжело говорить кому-то, что он ведет себя как придурок, и тяжело это слышать. В конце концов я принял решение признать, что веду себя как придурок", – признался артист.

Элтон Джон ранее имел проблемы с наркотиками Фото: TSN.ua

Он такде рассказал, как его бывший возлюбленный и тогдашний менеджер Джон Рид познакомил его с кокаином. Сначала он обнаружил, что это освобождает его и помогает ему преодолеть свою парализующую застенчивость. Но в конечном итоге это берет верх:

"Вы принимаете ужасные решения, принимая наркотики. Я так хотел любви, что просто брал заложников. Я видел кого-то, кто мне нравился, и проводил с ним три-четыре месяца, а потом они обижались на меня, потому что у них не было ничего в жизни, кроме меня. Это действительно расстраивает меня, когда я думаю о том, скольким людям я, вероятно, причинил боль".

Оглядываясь на свою жизнь, Джон назвал три вещи, которые помогли ему решиться стать трезвым: футбольный клуб Watford FC, местный футбольный клуб недалеко от места, где он вырос, общество анонимных алкоголиков и подросток по имени Райан Уайт. Парень умер в 1990 году, заразившись ВИЧ из-за переливания зараженной крови в начале кризиса СПИДа.

"Все это достигло кульминации, на самом деле, на похоронах Райана Уайта в Индианаполисе. Действительно печальная и эмоциональная неделя. И я вернулся в отель, думая, что я просто перешел черту. Было шоком увидеть, насколько низко я пал по шкале человечности", – подчеркнул музыкальная легенда.

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