Почти ослепший Элтон Джон рассказал, как идеально отпраздновать Рождество

Легендарный артист надеется, что его советы помогут придать любой вечеринке "блеск Элтона".

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77-летний британский певец, пианист и композитор Элтон Джон, который недавно рассказал о том, что практически ослеп, не унывает и продолжает радоваться жизни. В частности, он поделился со своими поклонниками в соцсетях секретами удачной праздничной вечеринки на Рождество.

По его словам, это его лучшие советы, как привнести в любую тусовку "немного блеска Элтона".

"Ешьте, пейте и веселитесь: сейчас самое время немного побаловать себя, не экономьте! Праздничные игры: кто-нибудь, приколите нос Рудольфу? Обязательно оденьтесь соответственно: я рекомендую красочный образ или блестки. Но когда я этого не делаю?" — пишет он.

Артист также советует заранее позаботиться о плей-листе, полном праздничной классики.

Он поинтересовался, как его фанаты празднуют Рождество. Свой пост он сопроводил собственным фото в зеркальных солнцезащитных очках, красном праздничном колпаке, пальто и шарфе от Gucci. Руки он спрятал в бордовой муфте.

Публикация музыканта встретила широкий отклик у его слушателей.

"Я учусь петь песню Step Into Christmas на гитаре, чтобы сыграть ее для своей семьи в этот знаменательный день! Люблю тебя, Элтон", "Честно говоря, особо ничего не планирую, но ты выглядишь потрясающе, как всегда. С праздником!", "Слушать и петь рождественские гимны и, конечно, вступать в Рождество, а также открывать подарки с моей семьей на Рождество. Счастливого Рождества @eltonjohn и @davidfurnish и Закари и Элайджа", "Играем в игру с шариками! Пишешь подарок на листке бумаги, кладешь в шарик и надуваешь его… Расставляешь шарики и передаешь булавку. Тот, который лопнешь, твой приз! Это очень весело, и твоим детям понравится!" — пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон получил сокрушительный удар на Бродвее.