"Это печальный конец для него": Элтон Джон получил сокрушительный удар на Бродвее (фото)

Элтон Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей в мире. В своей жизни он достиг больших высот и признания как со стороны критиков, так и со стороны многочисленных поклонников по всему миру. Однако его последняя работа потерпела полный крах.

Великий британский музыкант Элтон Джон остался "обделенным" после того, как его новый бродвейский мюзикл Tammy Faye, посвященный жизни Тамми Фэй Месснер, стоимостью 25 миллионов долларов провалился, подвергнувшись резкой критике со стороны театралов, сообщает RadarOnline.

Всего через пять дней после премьеры было опубликовано уведомление о закрытии мюзикла. Шоу, которое было хорошо принято в Великобритании, в Нью-Йорке выйдет последний раз 8 декабря. Пьесу описали как "ужасную". Билеты теперь продаются всего за $61, хотя изначально их цена была более чем $200. А источник, близкий к Джону, который признался, что ему "осталось недолго" после серии сокрушительных проблем как со здоровьем, так и в карьере. По его словам, певец признался, что в свои 77 лет "потерял хватку".

Элтон Джон, 2023 год Фото: Getty Images

"Элтон совершенно опустошен. Он чувствует, что каким-то образом утратил хватку и задается вопросом, сможет ли он когда-нибудь написать еще одну победную пьесу в театральном мире. Вдобавок ко всему, он борется с осознанием того, что у него не так уж много осталось времени, поскольку его здоровье продолжает ухудшаться. Для него это двойной удар: слепота и действительно печальный конец", — сказал инсайдер.

Элтон Джон со своим мужем Дэвидом Фернишем Фото: instagram.com/eltonjohn

Известно, что летом знаменитый музыкант и исполнитель из-за инфекции частично потерял зрение на правом глазу. Теперь признается, что ему трудно работать продуктивно: "Я ничего не вижу. К сожалению, в июле я потерял зрение на правый глаз из-за инфекции, подхваченной на юге Франции. Уже четыре месяца, как я не вижу. Мой левый глаз не самый лучший. Прошло много времени с тех пор, как я что-то делал в жизни. Сейчас мне просто нужно подняться с колен".

Критики считают, что новый провал стал "ужасающей нисходящей спиралью" для композитора, удостоенного премии "Тони" за мюзикл "Билли Эллиот". Рецензент New York Post отметил: "В то же время никто на Бродвее не удивлен. Знаменитый человек продолжает рушиться, это происходит снова и снова".

Ранее, 13 ноября, Фокус писал о том, что 77-летний Элтон Джон в связи с опасным заболеванием сел на особую диету.