"Це сумний кінець для нього": Елтон Джон зазнав нищівного удару на Бродвеї (фото)

Елтон Джон — один із найбільш комерційно успішних виконавців у світі. У своєму житті він досяг великих висот і визнання як з боку критиків, так і з боку численних шанувальників по всьому світу. Однак його остання робота зазнала повного краху.

Великий британський музикант Елтон Джон залишився "обділеним" після того, як його новий бродвейський мюзикл Tammy Faye, присвячений життю Таммі Фей Месснер, вартістю 25 мільйонів доларів провалився, зазнавши різкої критики з боку театралів, повідомляє RadarOnline.

Лише через п'ять днів після прем'єри було опубліковано повідомлення про закриття мюзиклу. Шоу, яке було добре прийнято у Великій Британії, у Нью-Йорку вийде востаннє 8 грудня. П'єсу описали як "жахливу". Квитки тепер продаються лише за $61, хоча спочатку їхня ціна була більш ніж $200. А джерело, близьке до Джона, яке зізналося, що йому "залишилося недовго" після серії нищівних проблем як зі здоров'ям, так і в кар'єрі. За його словами, співак зізнався, що у свої 77 років "втратив хватку".

Елтон Джон, 2023 рік Фото: Getty Images

"Елтон абсолютно спустошений. Він відчуває, що якимось чином втратив хватку і задається питанням, чи зможе він коли-небудь написати ще одну переможну п'єсу в театральному світі. На додачу до всього, він бореться з усвідомленням того, що у нього не так вже й багато залишилося часу, оскільки його здоров'я продовжує погіршуватися. Для нього це подвійний удар: сліпота і справді сумний кінець", — сказав інсайдер.

Елтон Джон зі своїм чоловіком Девідом Фернішем Фото: instagram.com/eltonjohn

Відомо, що влітку знаменитий музикант і виконавець через інфекцію частково втратив зір на правому оці. Тепер зізнається, що йому важко працювати продуктивно: "Я нічого не бачу. На жаль, у липні я втратив зір на праве око через інфекцію, підхоплену на півдні Франції. Уже чотири місяці, як я не бачу. Моє ліве око не найкраще. Минуло багато часу відтоді, як я щось робив у житті. Зараз мені просто потрібно піднятися з колін".

Критики вважають, що новий провал став "жахливою низхідною спіраллю" для композитора, удостоєного премії "Тоні" за мюзикл "Біллі Елліот". Рецензент New York Post зазначив: "Водночас ніхто на Бродвеї не здивований. Знаменита людина продовжує руйнуватися, це відбувається знову і знову".

Раніше, 13 листопада, Фокус писав про те, що 77-річний Елтон Джон у зв'язку з небезпечним захворюванням сів на особливу дієту.