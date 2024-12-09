Майже осліплий Елтон Джон розповів, як ідеально відсвяткувати Різдво

Легендарний артист сподівається, що його поради допоможуть надати будь-якій вечірці "блиску Елтона".

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77-річний британський співак, піаніст і композитор Елтон Джон, який нещодавно розповів про те, що практично осліп, не сумує та продовжує радіти життю. Зокрема, він поділився зі своїми шанувальниками в соцмережах секретами вдалої святкової вечірки на Різдво.

За його словами, це його найкращі поради, як привнести в будь-яку тусовку "трохи блиску Елтона".

"Їжте, пийте і веселіться: зараз саме час трохи побалувати себе, не економте! Святкові ігри: хто-небудь, приколіть ніс Рудольфу? Обов'язково вдягніться відповідно: я рекомендую барвистий образ або блискітки. Але коли я цього не роблю?" — пише він.

Артист також радить заздалегідь подбати про плейліст, сповнений святкової класики.

Він поцікавився, як його фанати святкують Різдво. Свій пост він супроводив власним фото в дзеркальних сонцезахисних окулярах, червоному святковому ковпаку, пальто і шарфі від Gucci. Руки він сховав у бордовій муфті.

Публікація музиканта зустріла широкий відгук у його слухачів.

"Я вчуся співати пісню Step Into Christmas на гітарі, щоб зіграти її для своєї сім'ї в цей знаменний день! Люблю тебе, Елтоне", "Чесно кажучи, особливо нічого не планую, але ти маєш приголомшливий вигляд, як завжди. Зі святом!", "Слухати і співати різдвяні гімни і, звичайно, вступати в Різдво, а також відкривати подарунки з моєю родиною на Різдво. Щасливого Різдва @eltonjohn і @davidfurnish і Закарі та Елайджа", "Граємо в гру з кульками! Пишеш подарунок на аркуші паперу, кладеш у кульку і надуваєш її... Розставляєш кульки і передаєш шпильку. Та, яка лопне, твій приз! Це дуже весело, і твоїм дітям сподобається!" — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон отримав нищівний удар на Бродвеї.