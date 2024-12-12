Одна з найбільших помилок усіх часів: Елтон Джон висловився про легалізацію марихуани

За словами Елтона Джона, легкий на перший погляд наркотик, викликає звикання.

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77-річний британський музикант і композитор Елтон Джон вважає, що легалізація марихуани в Америці та Канаді — "одна з найбільших помилок усіх часів", пише Time. Співак і автор пісень був обраний журналом Time як ікона року 2024 року. В інтерв'ю виданню він розповів про свою боротьбу з наркозалежністю і про те, чому він не такий байдужий до травички, як багато інших людей.

"Я стверджую, що вона викликає звикання. Вона призводить до появи інших наркотиків", — зазначив він, прокоментувавши легалізацію марихуани в Америці та Канаді.

Зірка стверджує, що коли людина під кайфом, вона не може мислити нормально. Назвавши легалізацію марихуани в Америці та Канаді однією з найбільших помилок усіх часів, британець пояснив, що його думки щодо її легалізації виходять з його досвіду з іншими наркотиками. Після того як він переміг свою залежність, Елтон сказав, що допоміг іншим людям подолати залежність і запропонував допомогти багатьом іншим. За даними журналу, він є спонсором Емінема, організував першу реабілітацію Роббі Вільямса і безуспішно намагався допомогти Джорджу Майклу.

"Важко говорити комусь, що він поводиться як придурок, і важко це чути. Зрештою я прийняв рішення визнати, що поводжуся як придурок", — зізнався артист.

Елтон Джон раніше мав проблеми з наркотиками Фото: TSN.ua

Він також розповів, як його колишній коханий і тодішній менеджер Джон Рід познайомив його з кокаїном. Спочатку він виявив, що це звільняє його і допомагає йому подолати свою паралізуючу сором'язливість. Але в кінцевому підсумку це бере гору:

"Ви приймаєте жахливі рішення, вживаючи наркотики. Я так хотів кохання, що просто брав заручників. Я бачив когось, хто мені подобався, і проводив із ним три-чотири місяці, а потім вони ображалися на мене, тому що в них не було нічого в житті, крім мене. Це справді засмучує мене, коли я думаю про те, скільком людям я, ймовірно, заподіяв біль".

Озираючись на своє життя, Джон назвав три речі, які допомогли йому наважитися стати тверезим: футбольний клуб Watford FC, місцевий футбольний клуб неподалік місця, де він виріс, товариство анонімних алкоголіків і підліток на ім'я Раян Вайт. Хлопець помер 1990 року, заразившись ВІЛ через переливання зараженої крові на початку кризи СНІДу.

"Усе це досягло кульмінації, насправді, на похоронах Раяна Вайта в Індіанаполісі. Дійсно сумний та емоційний тиждень. І я повернувся в готель, думаючи, що я просто перейшов межу. Було шоком побачити, наскільки низько я впав за шкалою людяності", — наголосив музична легенда.

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон практично осліп. Він розповів, як ідеально провести Різдво.