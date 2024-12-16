Елтон Джон зізнався, який напис хоче на своєму надгробку

Артист хоче, щоб його запам'ятали як чудового батька для своїх синів.

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77-річний британський співак і композитор Елтон Джон дедалі частіше міркує про те, що життя швидкоплинне, а проблеми зі здоров'ям тільки підштовхують його думати про те, що він залишить після себе. На церемонії вручення нагород журналу TIME артист зізнався, що хоче, щоб його пам'ятали насамперед за його роль батька, пише People.

В Елтона є сини, 13-річний Закарі та 11-річний Елайджа, яких він виховує зі своїм чоловіком-продюсером Девідом Фернішем.

"На моєму надгробку я хочу, щоб було написано: "Він був прекрасним батьком", — сказав він.

Елтон поділився тим же почуттям на програмі Good Morning America з Робіном Робертсом.

"Моя спадщина в тому, що я був прекрасним чоловіком і ще кращим батьком... Музика, кар'єра — це фантастика. Це було приголомшливо, новаторськи. Але найважливіше для мене в житті — переконатися, що мої діти щасливі, у них прекрасне життя, і що я добре до них ставлюся. Це все, що має значення", — наголосив він.

У біографічному документальному фільмі, де відображено останній трирічний тур співака Farewell Yellow Brick Road, Елтон Джон висловлював щирий жаль через те, що навряд чи доживе до того часу, коли його сини одружаться.

Зараз він вирішив піти на спокій, щоб більше часу проводити зі своєю сім'єю. Ба більше, артист нещодавно практично втратив зір, що стало ще однією причиною залишити сцену.

Зі свого боку його чоловік Девід розуміє страхи свого партнера.

"Це мене дуже засмутило, тому що в глибині душі я думаю, що Елтон житиме вічно — ми всі так думаємо — і Елтон такий яскравий, що в це легко повірити, але це змушує вас зіткнутися з цією реальністю", — каже він. У шлюбі з Джоном Ферніш перебуває з 2014 року.

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон висловився про легалізацію марихуани.