66-летняя Мадонна провела время с 28-летним бойфрендом в Нью-Йорке (фото)
Пара встречается с 2024 года. Аким такого же возраста, как старшая дочь артистки.
66-летнюю американскую певицу Мадонну заметили на свидании с ее 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Пара провела время неподалеку от жилья артистки в Верхнем Вест-Сайде (три таунхауса в георгианском стиле) стоимостью 32,5 млн долларов.
Акиму исполнилось 28 лет, как и старшей из шести детей Мадонны, дочери Лурдес Леон.
Во время прогулки юный возлюбленный Медж выбрал светлый образ, который контрастировал с темным нарядом певицы. В частности, звезда сцены закуталась в шарф и продемонстрировала солнцезащитные очки.
Мадонна и Аким вызвали слухи о помолвке накануне Нового года, когда она показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце левой руки.
Об их отношениях известно с лета 2024 года. Медж и Акима видели, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения певицы.
Моррис родился на Ямайке. Он получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время парень Мадонны играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.
Напомним, Мадонна объявила о выходе нового альбома.
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