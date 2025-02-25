66-летняя Мадонна провела время с 28-летним бойфрендом в Нью-Йорке (фото)

Пара встречается с 2024 года. Аким такого же возраста, как старшая дочь артистки.

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66-летнюю американскую певицу Мадонну заметили на свидании с ее 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Пара провела время неподалеку от жилья артистки в Верхнем Вест-Сайде (три таунхауса в георгианском стиле) стоимостью 32,5 млн долларов.

Акиму исполнилось 28 лет, как и старшей из шести детей Мадонны, дочери Лурдес Леон.

Во время прогулки юный возлюбленный Медж выбрал светлый образ, который контрастировал с темным нарядом певицы. В частности, звезда сцены закуталась в шарф и продемонстрировала солнцезащитные очки.

Мадонна и Аким Моррис

Мадонна и Аким вызвали слухи о помолвке накануне Нового года, когда она показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце левой руки.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Об их отношениях известно с лета 2024 года. Медж и Акима видели, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения певицы.

Моррис родился на Ямайке. Он получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время парень Мадонны играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Напомним, Мадонна объявила о выходе нового альбома.

Также Фокус писал о фото Мадонны без фильтров и макияжа.