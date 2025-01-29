66-летняя Мадонна показала лицо крупным планом без фильтров и макияжа (фото)

Певица неоднократно поддавалась критике за то, что ретушировала свои фотографии, "стирая" по 20-30 лет возраста.

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Американская поп-певица Мадонна, известная своей любовью к ретуши собственных фотографий, неожиданно поделилась с поклонниками селфи, где позирует без грамма макияжа. Она также не стала использовать фильтры для улучшения изображения.

На лицо Мэдж падает солнечный свет. Она придерживает волосы рукой, чтобы те не закрывали ее, а на ее шее можно заметить ожерелье и золотые украшения.

Фото: Instagram madonna

Ее пост появился через несколько дней после того, как она вышла на сцену в нью-йоркском клубе Comedy Cellar, где дала 30-минутный сет, сообщал The US Sun. Она приехала в клуб со своей подругой Эми Шумер, которая позже поделилась снимком на своей странице в Instagram.

Бойфренд Мадонны Аким Моррис также был там, чтобы поддержать свою возлюбленную. Роман Мадонны и Акима становится все крепче, несмотря на разницу в возрасте в 37 лет. Парень родился на Ямайке и увлекается футболом. Они познакомились во время фотосессии для обложки журнала Paper в августе 2022 года.

Впервые об их романе певица сообщила 4 июля прошлого года, опубликовав слайд-шоу из фотографий, на которых она и Аким принимают пикантные позы, в том числе на одной, где его рука лежит на ее декольте, когда они вместе лежат на диване.

Старшая дочь Мадонны, Лурдес, – сверстница ее последнего бойфренда. Однако такая разница в возрасте с молодым той-боем певицу не смущает. Более того, она публикует откровенные фото и видео, где недвузначно намекает, что между ними – далеко не дружба, а гораздо более близкие отношения. Он проводит время с ее семьей и даже летает с ней по всему миру.

Мадонна и ее юный бойфренд

Не так давно пара рассталась, но спустя короткое время помирилась.

Ранее Фокус писал, что дочь Мадонны появилась на модном показе в одних колготках.