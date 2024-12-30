66-летняя Мадонна отдыхает с юным бойфрендом в Японии (фото)

Пара появилась на публике в темных образах. К Медж и ее избраннику присоединились сын Рокко Ричи и дочь Лурдес Леон.

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66-летняя американская певица Мадонна провела время со своим бойфрендом, 28-летним Акимом Моррисом, в Японии. Снимками звезда сцены делится в Instagram.

"Konbanwa", — написала Мэдж, что означает "добрый вечер" на японском.

На фото знаменитость предстала в черном коротком пальто, юбке и шляпе. К ней присоединился Аким Моррис. Пара позировала в местном заведении, гуляла по улицам и посетила ботанический сад.

В частности, к ним присоединились биологические дети Мадонны — сын Рокко Ричи и дочь Лурдес Леон.

Мадонна отдыхает в Японии

Интересно, что после слухов о расставании с Акимом Моррисом Мэдж продолжает делиться с ним кадрами в соцсетях.

Об их отношениях известно с лета 2024 года. Влюбленных видели, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения певицы.

Аким родился на Ямайке. Он получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время юный избранник Мадонны играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Напомним, Мадонна показала всех своих детей и отца.

Также Фокус писал о Рождестве в семье Мадонны.