66-річна Мадонна відпочиває з юним бойфрендом у Японії (фото)

Пара зʼявилася на публіці в темних образах. До Медж та її обранця приєдналися син Рокко Річі та донька Лурдес Леон.

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66-річна американська співачка Мадонна провела час зі своїм бойфрендом, 28-річним Акімом Моррісом, у Японії. Знімками зірка сцени ділиться в Instagram.

"Konbanwa", — написала Медж, що означає "добрий вечір" японською.

На фото знаменитість постала в чорному короткому пальті, спідниці та капелюсі. До неї приєднався Акім Морріс. Пара позувала в місцевому закладі, гуляла вулицями та відвідала ботанічний сад.

Зокрема, до них приєдналися біологічні діти Мадонни — син Рокко Річі та донька Лурдес Леон.

Мадонна відпочиває в Японії

Цікаво, що після чуток про розставання з Акімом Моррісом Медж продовжує ділитися з ним кадрами в соцмережах.

Про їхні стосунки відомо з літа 2024 року. Закоханих бачили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження співачки.

Акім народився на Ямайці. Він отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу юний обранець Мадонни грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Нагадаємо, Мадонна показала всіх своїх дітей та батька.

Також Фокус писав про Різдво в родині Мадонни.