Мадонна відзначила Різдво з юним бойфрендом та доньками (відео)
До зірки також приєдналися четверо доньок. Двох синів на святкуванні не помічено.
66-річна американська співачка Мадонна відзначила Різдво з дітьми та своїм юним бойфрендом. Сімейними кадрами артистка поділилася в Instagram.
"Найпрекрасніший день року… Різдво та Ханука одразу", — написала зірка сцени.
До Медж у святковий день приєднався її 28-річний бойфренд Акім Морріс та четверо доньок. До фото зʼявилися старша спадкоємиця співачки, 27-річна Лурдес Леон, та всиновлені доньки, 18-річна Мерсі Джеймс і 11-річні сестри-близнюки Стелла та Естер. Вони позували на фоні прикрашеного будинку, зокрема ялинки.
Втім, двох синів артистки на святі не було помічено. Мова про первістка Медж Рокко Річі та сина Девіда Банду.
Цікаво, що після чуток про розставання з Акімом Моррісом артистка продовжує ділитися з ним кадрами в мережі.
Про їхні стосунки відомо з літа 2024 року. Пару бачили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження Мадонни.
Бойфренд співачки народився на Ямайці. Морріс отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу він грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.
Нагадаємо, Мадонна показала всіх 6 дітей та батька.
Також Фокус писав про провокаційні фото Мадонни з "Папою Римським".