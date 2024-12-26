Мадонна відзначила Різдво з юним бойфрендом та доньками (відео)

До зірки також приєдналися четверо доньок. Двох синів на святкуванні не помічено.

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66-річна американська співачка Мадонна відзначила Різдво з дітьми та своїм юним бойфрендом. Сімейними кадрами артистка поділилася в Instagram.

"Найпрекрасніший день року… Різдво та Ханука одразу", — написала зірка сцени.

До Медж у святковий день приєднався її 28-річний бойфренд Акім Морріс та четверо доньок. До фото зʼявилися старша спадкоємиця співачки, 27-річна Лурдес Леон, та всиновлені доньки, 18-річна Мерсі Джеймс і 11-річні сестри-близнюки Стелла та Естер. Вони позували на фоні прикрашеного будинку, зокрема ялинки.

Мадонна з рідними відзначила Різдво та Хануку

Втім, двох синів артистки на святі не було помічено. Мова про первістка Медж Рокко Річі та сина Девіда Банду.

Цікаво, що після чуток про розставання з Акімом Моррісом артистка продовжує ділитися з ним кадрами в мережі.

Про їхні стосунки відомо з літа 2024 року. Пару бачили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження Мадонни.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Бойфренд співачки народився на Ямайці. Морріс отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу він грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Нагадаємо, Мадонна показала всіх 6 дітей та батька.

Також Фокус писав про провокаційні фото Мадонни з "Папою Римським".