Мадонна отметила Рождество с юным бойфрендом и дочерьми (видео)

К звезде также присоединились четверо дочерей. Двух сыновей на праздновании не замечено.

Related video

66-летняя американская певица Мадонна отметила Рождество с детьми и своим юным бойфрендом. Семейными кадрами артистка поделилась в Instagram.

"Самый прекрасный день года... Рождество и Ханука сразу", — написала звезда сцены.

К Медж в праздничный день присоединился ее 28-летний бойфренд Аким Моррис и четверо дочерей. На фото появились старшая наследница певицы, 27-летняя Лурдес Леон, и усыновленные дочери, 18-летняя Мерси Джеймс и 11-летние сестры-близнецы Стелла и Эстер. Они позировали на фоне украшенного дома, в частности елки.

Мадонна с родными отметила Рождество и Хануку

Впрочем, двух сыновей артистки на празднике не было замечено. Речь о первенце Мэдж Рокко Ричи и сыне Дэвиде Банде.

Интересно, что после слухов о расставании с Акимом Моррисом артистка продолжает делиться с ним кадрами в сети.

Об их отношениях известно с лета 2024 года. Пару видели, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Мадонны.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Бойфренд певицы родился на Ямайке. Моррис получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время он играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Напомним, Мадонна показала всех 6 детей и отца.

Также Фокус писал о провокационных фото Мадонны с "Папой Римским".