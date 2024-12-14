"Это неэтично": Мадонна поделилась провокационными кадрами рядом с "Папой Римским"

Мадонна опубликовала в соцсети два изображения с Папой Франциском, созданных ИИ. Фанаты озадачены мотивами ее поступка.

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Американская певица итальянского происхождения Мадонна Луиза Чикконе спровоцировала споры, поделившись сгенерированными искусственным интеллектом изображениями с Папой Франциском. Это произошло на фоне ее давнего конфликта с католической церковью, который длится уже более трех десятилетий, пишет Mail Online.

На фейковых снимках 66-летняя поп-звезда, одетая в корсет, обтягивающий грудь, стоит довольно близко рядом понтификом, который, кажется, приобнимает ее.

После этого поклонники творчества певицы задались вопросом, зачем она публикует такие провокационные изображения.

"Зачем ей это делать?", — написал один из фанатов, прикрепив плачущий смайлик.

"Это неэтично и совсем нехорошо", — согласились с ним.

Другой раскритиковал суперзвезду за попытку "быть резкой". Еще один считает, что таким образом певица "хочет оставаться актуальной".

Впрочем, один из пользователей высмеял Мадонну, пошутив, что она "наконец-то" нашла "парня своего возраста", так как Франциску 17 декабря исполнится 88 лет.

В мае 2022 года певица написала твит, адресованный Папе Франциску, и попросила его встретиться, чтобы обсудить "некоторые важные вопросы" — в частности, ее "богохульное" поведение.

"Привет, понтифик Франциск — я хорошая католичка. Я клянусь! То есть я не клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли будет встретиться как-нибудь, чтобы обсудить некоторые важные вопросы? Меня отлучали от церкви три раза. Это кажется несправедливым. С уважением, Мадонна", — написала певица тогда.

Как отмечает издание, еще в конце двадцатого века она была осуждена Ватиканом и несколькими Папами Католической Церкви.

В 1989 году она столкнулась с полемикой из-за своего клипа Like a Prayer, в котором фигурировали горящие кресты и эротическое изображение Иисуса.

Папа Иоанн Павел II после этого призвал бойкотировать Мадонну в Италии и не посещать ее турне Blond Ambition в 1990 году.

Затем Мадонна снова подверглась критике за инсценировку распятия во время концерта в Риме в 2006 году.

Это побудило кардинала Эрсилио Тонино с одобрения Папы Бенедикта XVI заявить, что она "должна быть отлучена от церкви".

"На этот раз границы действительно зашли слишком далеко. Этот концерт — кощунственный вызов вере и осквернение креста. Ее следует отлучить от церкви", — заявил он.

Кроме того, ранее она подвергалась критике со стороны церкви за свой концерт в Италии во время тура Who's That Girl в 1987 году, за рекламу Pepsi в 1989 году и за свою первую книгу Sex, которую она выпустила в 1992 году.

Напомним, на выборах президента США Мадонна молилась за победу Камалы Харрис. Когда стали известны результаты выборов, она не могла понять, почему победу одержал именно Трамп.