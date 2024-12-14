"Це неетично": Мадонна поділилася провокаційними кадрами поруч із "Папою Римським"

Мадонна опублікувала в соцмережі два зображення з Папою Франциском, створених ШІ. Фанати спантеличені мотивами її вчинку.

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Американська співачка італійського походження Мадонна Луїза Чікконе спровокувала суперечки, поділившись згенерованими штучним інтелектом зображеннями з Папою Франциском. Це сталося на тлі її давнього конфлікту з католицькою церквою, який триває вже понад три десятиліття, пише Mail Online.

На фейкових знімках 66-річна поп-зірка, одягнена в корсет, що обтягує груди, стоїть досить близько поруч із понтифіком, який, здається, обіймає її.

Після цього шанувальники творчості співачки задалися питанням, навіщо вона публікує такі провокаційні зображення.

"Навіщо їй це робити?", — написав один із фанатів, прикріпивши смайлик, що плаче.

"Це неетично і зовсім недобре", — погодилися з ним.

Інший розкритикував суперзірку за спробу "бути різкою". Ще один вважає, що таким чином співачка "хоче залишатися актуальною".

Утім, один із користувачів висміяв Мадонну, пожартувавши, що вона "нарешті" знайшла "хлопця свого віку", оскільки Франциску 17 грудня виповниться 88 років.

У травні 2022 року співачка написала твіт, адресований Папі Франциску, і попросила його зустрітися, щоб обговорити "деякі важливі питання" — зокрема, її "богохульну" поведінку.

"Привіт, понтифік Франциск — я хороша католичка. Я клянуся! Тобто я не клянуся! Минуло кілька десятиліть з моменту моєї останньої сповіді. Чи можна буде зустрітися якось, щоб обговорити деякі важливі питання? Мене відлучали від церкви тричі. Це здається несправедливим. З повагою, Мадонна", — написала співачка тоді.

Як зазначає видання, ще наприкінці двадцятого століття вона була засуджена Ватиканом і кількома Папами Католицької Церкви.

У 1989 році вона зіткнулася з полемікою через свій кліп Like a Prayer, у якому фігурували палаючі хрести та еротичне зображення Ісуса.

Папа Іван Павло II після цього закликав бойкотувати Мадонну в Італії і не відвідувати її турне Blond Ambition 1990 року.

Потім Мадонна знову піддалася критиці за інсценування розп'яття під час концерту в Римі 2006 року.

Це спонукало кардинала Ерсіліо Тоніно зі схвалення Папи Бенедикта XVI заявити, що вона "має бути відлучена від церкви".

"Цього разу межі справді зайшли занадто далеко. Цей концерт — блюзнірський виклик вірі та осквернення хреста. Її слід відлучити від церкви", — заявив він.

Крім того, раніше вона піддавалася критиці з боку церкви за свій концерт в Італії під час туру Who's That Girl 1987 року, за рекламу Pepsi 1989 року і за свою першу книгу Sex, яку вона випустила 1992 року.

Нагадаємо, на виборах президента США Мадонна молилася за перемогу Камали Гарріс. Коли стали відомі результати виборів, вона не могла зрозуміти, чому перемогу здобув саме Трамп.