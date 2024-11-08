"Намагаюся зрозуміти, чому": Мадонна емоційно відреагувала на перемогу Трампа (фото)

Мадонна зізналася, що не розуміє, як кандидат від Республіканської партії із сумнівним бекграундом міг виграти вибори президента США.

66-річна американська співачка Мадонна була шокована результатами виборів, де, попередньо, переконливу перемогу здобув Дональд Трамп, і висловила свої емоції в сторіс Instagram.

Медж опублікувала фото торта з написом "F***Trump".

"Набила собі рот цим тортом минулої ночі", – значиться у підписі на знімку.

Фото: Instagram madonna

На другому фото — обличчя засмученої співачки і підпис: "Намагаюся зрозуміти, чому засуджений злочинець, ґвалтівник і фанатик був обраний керівником нашої країни, тому що він корисний для економіки?"

Мадонна не скріває свого розчарування результатами виборів

Знаменитість має на увазі те, що Трамп був визнаний відповідальним за сексуальне насильство в позові Е. Джин Керролл про наклеп на $88,3 млн у 2023 році, а також його засудження у 2024 році за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових записів, які він заперечує. Керролл звинуватила Трампа у зґвалтуванні, але присяжні Нью-Йорка відхилили її позов, визнавши політика відповідальним за менший ступінь сексуального насильства.

У травні 2024 року присяжні в Нью-Йорку визнали Трампа винним у фальсифікації ділових записів, пов'язаних із виплатою грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, що зробило його першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкий злочин. Він має бути засуджений у цій справі 26 листопада суддею Хуаном Мерчаном. Трампу, можливо, загрожує до чотирьох років в'язниці. Повідомляється, що суддя Мерчан встановив собі термін 12 листопада, щоб вирішити, чи слід відхилити справу.

Рішення судді ґрунтуватиметься на його інтерпретації попередньої постанови Верховного суду США про президентську недоторканність.

Мадонна разом із донькою Лурдес відкрито підтримала Камаллу Гарріс напередодні голосування і в день виборів віддала за неї свій голос.

Ще 2017 року, після першої перемоги республіканця, співачка не приховувала того, як вона розчарована.

"Так, я злюся. Так, я обурена. Так, я дуже багато думала про те, щоб підірвати Білий дім, але я знаю, що це нічого не змінить. Ми не можемо впадати у відчай", — заявляла вона на Жіночому марші у Вашингтоні наступного дня після інавгурації Трампа.

Раніше Фокус писав, що Мадонна засвітилася в обіймах 26-річного чоловіка-супермоделі.