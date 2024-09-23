66-річна Мадонна засвітилася в обіймах 26-річного чоловіка-супермоделі (фото)

Мадонна привернула до себе загальну увагу дуже сміливим і провокаційним вбранням.

Related video

Американська співачка Мадонна поділилася у себе в соцмережі серією фото, зроблених на показі колекції Dolce & Gabbana весна-літо 2024 у Мілані та афтепаті. Спочатку Медж приміряла на себе образ "чорної вдови", з'явившись на публіці в чорній вуалі до підлоги з діадемою поверх неї. Вона одягла чорне боді з чорною прозорою комбінацією з високим розрізом, сітчасті колготки і туфлі на підборах. Образ завершували великі помітні прикраси.

Потім вона позує в чорному боді, прикритому білою прозорою відвертою сукнею з мереживним корсетом поверх нього і пухнастим шарфом. Сітчасті колготки і традиційне взуття на підборах теж присутні. Замість вуалі Мадонна вибрала мереживний головний убір, що нагадує одночасно і косинку, і сіточку для волосся.

"Ciao Milano 🇮🇹 Спасибі @dolcegabbana за всю любов ♥️", — підписала вона пост.

На багатьох знімках у своїй публікації Мадонна позує з іншими гостями вечірки, серед яких були південнокорейський співак Чхве Сан з гурту Ateez, фотографи Луїджі та Янго, Мерт Алас, модель Єва Герцигова та актори Альберто Гуерра і Кауа Реймонд. На одному з фото можна побачити співачку і 26-річного хлопця-модель Елтона Мейсона, який дуже схожий на її 28-річного бойфренда Акіма Морріса. Попри свій вік, хлопець уже має значний досвід у модній індустрії. Він став першим чорношкірим чоловіком-моделлю, який представив Chanel у 2018 році. GQ Australia назвав його чоловічою моделлю року 2019-го, а Forbes включив його до списку "30 до 30" 2021 року за версією журналу Art & Style. Його вважають одним із небагатьох чоловіків-супермоделей у світі.

Захід відбувся у приміщенні, оформленому у венеціанському стилі, з позолоченим оздобленням і золотими акцентами.

Раніше цього місяця у Мадонни був ще один важливий модний момент. Її син Девід Банда дебютував на Тижні моди в Нью-Йорку, пройшовшись подіумом на показі Off-White в картатому жилеті з коміром і чорних штанах. Вбрання було доповнене сандалями і великими сережками.

Нагадаємо, Фокус писав, що Мадонна в незвичайній сукні відвідала показ Luar у Нью-Йорку.