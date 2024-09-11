66-річна Мадонна в незвичайній сукні відвідала показ мод Luar у Нью-Йорку (фото)

Співачка, яка полюбляє епатаж і яскраві образи, на модному показі з'явилася в елегантному і стриманому вбранні.

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Поп-діва Мадонна 10 вересня в незвичайній сукні відвідала показ Luar під час Тижня моди в Нью-Йорку. Інтернет-магазин одягу класу люкс представив свою весняну колекцію готового одягу 2024 року в Rockefeller Plaza, повідомляє Daily Mail.

66-річна виконавиця хіта Like A Prayer з'явилася в бежевій сукні-тренчі із завищеною талією, врізними кишенями і ефектними підплечниками. До сукні вона підібрала стильні чорні латексні рукавички, панчохи в сіточку і високі чоботи на низьких підборах з відкритим носком. Свій гламурний образ Мадонна доповнила великими окулярами в чорній оправі, які одягла поверх овальних окулярів і чорною сумкою з короткими об'ємними ручками. З прикрас зірка обрала золоті сережки, каблучку та намисто. Світле волосся Мадонни гладкими пасмами спадало їй на спину.

Співачка Мадонна на показі мод Luar у Нью-Йорку Фото: Getty Images

На заході були присутні багато знаменитостей, включно з Айс Спайс, Дженною Лайонс, Сіарою Міллер, Коко Джонс, Амандою Лепор та іншими. Новий коханий Мадонни, 28-річний Акім, який, як відомо, прилетів зі співачкою в Нью-Йорк, цього разу не супроводжував зірку.

Нагадаємо, 26 серпня Фокус писав про те, що 66-річна Мадонна в екстремальному міні помічена в компанії 28-річного бойфренда. Незважаючи на вік, співачка продовжує обирати сміливі образи для виходу на публіку і оточувати себе чоловіками, які набагато молодші за неї.