66-річна Мадонна знялася в гламурній фотосесії на своєму ранчо (фото)

Зірка минулого місяця відвідала Італію, щоб відзначити день народження. Тепер вона проводить час за містом.

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Попдіва Мадонна у вівторок, 3 серпня, поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram серією пікантних знімків, зроблених на її шикарному ранчо.

66-річна ікона стилю Material Girl опублікувала цілу серію фотографій, на багатьох з них вона прогулюється у відвертих вбраннях зі своїм конем на прізвисько Роллер. Виконавиця хітів, яка нещодавно закрутила новий роман з 28-річним Акімом Моррісом, 28 років, позує в прозорій яскраво-рожевій сукні, чорному корсеті, панчохах у сіточку і ковбойських чоботях на тлі сонця, що заходить. Для фотосесії Мадонна розпустила свої світлі локони і нанесла яскравий макіяж, який підкреслював її неймовірно гладкий колір обличчя. Також вона опублікувала кілька знімків з букетом рожевих квітів і стильну чорно-білу фотографію всередині самого будинку.

"Прощавайте, довгі дні та спекотні літні ночі... Прощавай, літо. Я ніколи тебе не забуду! Мій кінь — ірландський спортивний кінь на прізвисько Роллер! Він був такий добрий до мене і все ще сильний у їзді, але я шукаю нового. Є пропозиції?", — підписала карусель фотографій зірка.

Схоже знаменитість після подорожі до Італії, де відзначила не лише свій день народження, а й 24-річчя рідного сина Рокко, проводить відпустку в тихому місці. Мадонна є матір'ю шістьох дітей. Тиждень тому співачка на ранчо влаштувала пишне святкування дня народження для своїх 12-річних доньок-близнючок Естер і Стелли. Сестер вона удочерила в лютому 2017 року у віці п'яти років.

Нагадаємо, 26 серпня Фокус писав про те, що 66-річна Мадонна в екстремальному міні помічена в компанії 28-річного бойфренда.