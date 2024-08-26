66-річна Мадонна в екстремальному міні помічена в компанії 28-річного бойфренда

Попри вік, співачка продовжує обирати сміливі образи для виходу на публіку й оточувати себе чоловіками, які набагато молодші за неї.

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Американська попспівачка Мадонна, яка з розмахом відзначила своє 66-річчя в Італії в компанії дітей і 28-річного коханця Акіма Морріса, була помічена в Лондоні. Разом зі своїм коханим вона приїхала в студію звукозапису, пише Daily Mail.

Артистка продемонструвала фігуру в чорній сукні-смокінгу з атласними лацканами та кишенями. Вбрання було настільки коротким, що давало змогу роздивитися ноги зірки в чорних колготках у сітку. Вона доповнила образ парою грубих чорних черевиків на шнурівці, шкіряними рукавичками без пальців, кількома багатошаровими срібними намистами, сережками-підвісками і чорними сонцезахисними окулярами.

Акім вів Мадонну до машини, що чекала на неї. Він був у білій сорочці з коміром, чорних штанах і парі взуття, що пасувало до ансамблю.

Як уже йшлося, пара щойно повернулася з Італії, де вони зупинилися в маєтку друзів Мадонни і відомих модельєрів Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Там вона відзначила не тільки свій день народження, а й 24-річчя рідного сина Рокко.

Мадонна та Акім, різниця у віці яких становить 38 років, не приховували почуттів і цілувалися на публіці.

Друзі Медж всерйоз побоюються, що хлопець зі співачкою — через корисливі мотиви. Уже зустрічаючись із нею, він кинув свою дівчину, з якою зустрічався три роки.

Щодо Мадонни, то вона не звертає уваги на ці побоювання і змінює молодих коханців із завидною частотою. Лише кілька місяців тому вона розлучилася з боксером Джошем Поппером. Чоловік був молодший за неї на 36 років.

Раніше Фокус писав, що Мадонна показала дуже особисті кадри на честь дня народження рідного сина.