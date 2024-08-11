Мадонна показала дуже особисті кадри на честь дня народження рідного сина (фото, відео)

Рокко Річі — молодший із рідних дітей Мадонни. Його батьком є британський режисер Гай Річі.

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11 серпня Рокко Річі, синові американської поп-співачки Мадонни і британського режисера Гая Річчі, виповнилося 24 роки. З цієї нагоди Медж опублікувала в Instagram пост із привітанням, включивши до нього два відео і 18 фотографій, які показують дорослішання Рокко і різні сфери його життя.

"З Днем народження, Рокко! Довгий і звивистий шлях крізь усі твої численні настрої та втілення був бурхливим і сповненим сюрпризів. Але крізь усе це — твоя цікавість і Мистецька Душа були тим клеєм, який утримував нас разом. Слава Богу за Мистецтво. Слава Богу за тебе. Ми були разом багато життів. Дякую, що знову обрав мене. Я люблю тебе вічно!" — написала 65-річна знаменитість.

На першому фото вона обіймає Рокко, одягнена в один зі своїх відвертих сценічних костюмів, а він цілує її в лоб. Одяг і руки молодого чоловіка забруднені фарбою, оскільки він розвиває свій художній талант, малюючи картини.

За ним послідувало чорно-біле архівне відео, де рідні діти співачки, Лурдес і Рокко, сидять за столом і хлопчик сміється після слів сестри. Зараз Лурдес 27 років.

На інших знімках відображені моменти трансформації Річі-молодшого, починаючи від зовнішності і закінчуючи його творчістю. Шанувальники можуть побачити його картини, включно з намальованим портретом його матері-поп-зірки.

Робота Рокко Річі Фото: Instagram madonna Портрет Мадонни, намальований її сином Фото: Instagram madonna

Востаннє Мадонна згадувала про Рокко у квітні, коли відвідала його художню виставку в Маямі.

"Так рада, що в мене є вихідний, щоб насолодитися останньою колекцією картин мого сина Рокко під назвою "Pack A Punch", натхненною бійцями муай-тай. Так пишаюся!" — підписала вона знімок.

На виставці також були присутні прийомні діти артистки — 18-річні Девід і Мерсі, а також 11-річні близнюки Стелла і Естер.

Мадонна і Гай Річі оголосили про народження сина в серпні 2000 року, незабаром після весілля. Уже через вісім років вони розлучилися. Рокко і Мадонна довгий час не спілкувалися. Причому він навіть видалив свої соцмережі через те, що мати постійно коментувала його пости.

Коли Рокко подорослішав, то налагодив стосунки зі співачкою, але продовжує жити в Лондоні, де його батько завів нову сім'ю з моделлю Джекі Ейнслі. Хлопець намагається поводитися стримано, незважаючи на знаменитих родичів. Він проводить більше часу зі своїми зведеними сестрами і братом, ніж із прийомними дітьми Мадонни. У нього також є дівчина.

Раніше Фокус писав, що Мадонна показала свого молодого бойфренда.