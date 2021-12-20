Сын Мадонны Рокко Ричи стал успешным художником

Картины 21-летнего Рокко продаются за десятки тысяч долларов

21-летний Рокко Ричи, сын поп-дивы Мадонны и известного режиссера Гая Ричи, продолжает пробовать себя в разных сферах искусства. Недавно стало известно, что он взял себе псевдоним Rhed и стал вполне успешным художником. Об этом пишет Page Six.

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Рокко уже заключил контракт с картинной галереей в Лондоне, нашел агента и его полотна можно найти на сайте Artsy. Цена стартует с 12 тысяч фунтов стерлингов.

[ + – ] Одно из полотен Rhed Фото: Artsy

"Rhed — молодой начинающий художник с нетрадиционным и разнообразным культурным бэкграундом. Его детство прошло между Нью-Йорком и Лондоном, что повлияло на его нестандартный и эклектичный стиль", — говорится в профиле Рокко на сайте галереи современного искусства Тани Бакстер.

Сейчас Рокко учится в Лондонском университете искусств. Его первая выставка в галерее состоялась еще в июле 2018 года.

[ + – ] Картина Рокко Ричи "Обнаженная с младенцем" Фото: Artsy

На сайте также сказано, что художник Rhed освоил новую технику бриколаж, придав ей экспрессионистской индивидуальности и энергии уличного искусства. Он пробовал себя в граффити, а сейчас в его работах чувствует влияние Баскии и Бэнкси.

Напомним, бриколаж — это техника или творческий способ, при котором работы создаются из различных материалов, имеющихся в наличии; происходит реконструкция и повторное использование отдельных материалов.

Одну из последних выставок Рокко, которая прошла этим летом, посетили его родители — Мадонна и Гай Ричи, с которым певица в разводе с 2008 года. Это можно было считать актом примирения семьи, потому что Гай и Мадонна не общались в последнее время, а Рокко и вовсе удалил все профили в соцсетях, когда мать начала слишком навязчиво комментировать его посты.

Ранее Рокко пробовал себя в модельном бизнесе, и вполне успешно, но пока он не участвовал в новых фотосессиях, отдавшись искусству.