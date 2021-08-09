Рокко Ричи, сын Мадонны и режиссера Гая Ричи, дебютировал в качестве модели

20-летний юноша позировал для съемок в ретро-стиле

20-летний Рокко Ричи, сын знаменитой Мадонны и не менее знаменитого режиссера Гая Ричи, дебютировал в качестве модели. Парень снялся для журнала The Rake в ретро-костюмах в стиле 50-х гг. прошлого века. Об этом пишет Daily Mail.

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Родители Рокко расстались еще в 2008 году. Он некоторое время жил с матерью, однако после переехал к отцу и его новой семье в Лондон. Этому предшествовали долгие разбирательства в суде, когда Мадонна и Гай делили опеку над мальчиком.

Сейчас Гай женат на модели Джеки Эйнсли и воспитывает троих детей.

[ + – ] Все фото: The Rake

Рокко изучает дизайн в колледже искусств Central Saint Martins и довольно редко появляется на публике. Его нет в соцсетях и он старается не попадаться папарацци.

Однако на редких фото он всегда прекрасно одет, причем юноша предпочитает ретро-стиль в стиле 50-х гг. прошлого века, подражая своему отцу.

Именно в этом стиле была и его дебютная фотосессия. Рокко позировал в классических английских костюмах из добротной шерстяной ткани и с прической в стиле рокабилли.

[ + – ] Все фото: The Rake

На прошлой неделе Ричи провел отпуск с загадочной брюнеткой на Сардинии. Парочка целовалась, купаясь в море, но кто таинственная спутница сына Мадонны, выяснить не удалось.

Несколько фактов о Рокко Ричи

В 2004 году маленький Рокко появился в документальном фильме Мадонны "Я собираюсь рассказать вам секрет", снятого во время ее концертного тура Re-Invention. Он появлялся на сцене во время ее выступлений и принимал участие в шоу Эллен Дедженерес.

Рокко удалил свой аккаунт в Instagram после ссоры с матерью в 2016 году. Но сначала он заблокировал свою мать, лишив ее возможности комментировать его посты. С той поры в соцсети он так и не вернулся.

Но с Мадонной он все же помирился и даже сопровождал ее во время ее путешествия в Малави.

Он дружит с другим знаменитым ребенком – Бруклином Бекхэмом, и даже посещал вечеринку в честь его дня рождения в прошлом месяце.