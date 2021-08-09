Рокко Річі, син Мадонни та режисера Гая Річі, дебютував у ролі моделі

20-річний юнак позував для зйомок у ретро-стилі

20-річний Рокко Річі, син знаменитої Мадонни та не менш знаменитого режисера Гая Річі, дебютував у ролі моделі. Хлопець знявся для журналу The Rake у ретро-костюмах у стилі 50-х рр. минулого століття. Про це пише Daily Mail.

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Батьки Рокко розлучилися ще в 2008 році. Він деякий час жив із матір'ю, проте після переїхав до батька та його нової сім'ї в Лондон. Цьому передували тривалі розгляди в суді, коли Мадонна та Гай ділили опіку над хлопчиком.

Зараз Гай одружений з моделлю Джекі Ейнслі та виховує трьох дітей.

[ + – ] Всі фото: The Rake

Рокко вивчає дизайн у коледжі мистецтв Central Saint Martins і досить рідко з'являється на публіці. Його немає в соцмережах і він намагається не попадатися папараці.

Однак на рідкісних фото він завжди прекрасно одягнений, причому юнак надає перевагу ретро-стилю 50-х рр. минулого століття, наслідуючи свого батька.

Саме в цьому стилі була і його дебютна фотосесія. Рокко позував у класичних англійських костюмах із добротної вовняної тканини та з зачіскою в стилі рокабіллі.

[ + – ] Всі фото: The Rake

Минулого тижня Річі провів відпустку з загадковою брюнеткою на Сардинії. Парочка цілувалася, купаючись у морі, але хто таємнича супутниця сина Мадонни, з'ясувати не вдалося.

Кілька фактів про Рокко Річі

У 2004 році маленький Рокко з'явився в документальному фільмі Мадонни "Я збираюся розповісти вам секрет", знятого під час її концертного туру Re-Invention. Він з'являвся на сцені під час її виступів і брав участь у шоу Еллен Дедженерес.

Рокко видалив свій аккаунт у Instagram після сварки з матір'ю в 2016 році. Але спочатку він заблокував свою матір, позбавивши її можливості коментувати його пости. Із того часу в соцмережі він так і не повернувся.

Але з Мадонною він все ж помирився та навіть супроводжував її під час її подорожі в Малаві.

Він дружить із іншою знаменитою дитиною — Брукліном Бекхемом, і навіть відвідував вечірку на честь його дня народження минулого місяці.