Мадонна показала очень личные кадры в честь дня рождения родного сына (фото, видео)

Рокко Ричи – младший из родных детей Мадонны. Его отцом является британский режиссер Гай Ричи.

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11 августа Рокко Ричи, сыну американской поп-певицы Мадонны и британского режиссера Гая Риччи, исполнилось 24 года. По этому случаю Мэдж опубликовала в Instagram пост с поздравлением, включив в него два видео и 18 фотографий, которые показывают взросление Рокко и разные сферы его жизни.

"С Днем рождения, Рокко! Долгий и извилистый путь сквозь все твои многочисленные настроения и воплощения был бурным и полным сюрпризов. Но сквозь все это — твое любопытство и Художественная Душа были тем клеем, который удерживал нас вместе. Слава Богу за Искусство. Слава Богу за тебя. Мы были вместе много жизней.

Спасибо, что снова выбрал меня. Я люблю тебя вечно!" – написала 65-летняя знаменитость.

На первом фото она обнимает Рокко, одетая в один из своих откровенных сценических костюмов, а он целует ее в лоб. Одежда и руки молодого человека перепачканы краской, поскольку он развивает свой художественный талант, рисуя картины.

За ним последовало черно-белое архивное видео, где родные дети певицы, Лурдес и Рокко, сидят за столом и мальчик смеется после слов сестры. Сейчас Лурдес 27 лет.

На других снимках запечатлены моменты трансформации Ричи-младшего, начиная от внешности и заканчивая его творчеством. Поклонники могут увидеть его картины, включая нарисованный портрет его матери-поп-звезды.

Работа Рокко Ричи Фото: Instagram madonna Портрет Мадонны, нарисованный ее сыном Фото: Instagram madonna

В последний раз Мадонна упоминала о Рокко в апреле, когда посетила его художественную выставку в Майами.

"Так рада, что у меня есть выходной, чтобы насладиться последней коллекцией картин моего сына Рокко под названием "Pack A Punch", вдохновленной бойцами муай-тай. Так горжусь!" – подписала она снимок.

На выставке также присутствовали приемные дети артистки – 18-летние Дэвид и Мерси, а также 11-летние близнецы Стелла и Эстер.

Мадонна и Гай Ричи объявили о рождении сына в августе 2000 года, вскоре после свадьбы. Уже через восемь лет они развелись. Рокко и Мадонна долгое время не общались. Причем он даже удалил свои соцсети из-за того, что мать постоянно комментировала его посты.

Когда Рокко повзрослел, то наладил отношения с певицей, но продолжает жить в Лондоне, где его отец завел новую семью с моделью Джеки Эйнсли. Парень старается вести себя сдержанно, несмотря на знаменитых родственников. Он проводит больше времени со своими сводными сестрами и братом, чем с приемными детьми Мадонны. У него также есть девушка.

Ранее Фокус писал, что Мадонна показала своего молодого бойфренда.