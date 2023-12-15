Мадонна поцілувала свого молодого бойфренда на сцені (відео)

65-річна співачка показала на концерті в Брукліні свого 30-річного бойфренда Джоша Поппера.

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65-річна Мадонна вивела свого 30-річного бойфренда Джоша Поппера на сцену Barclays Center у Брукліні. Із тренером із боксу поп-діва познайомилася, коли він почав навчати цього виду спорту одного з її дітей. Про це пише Daily Mail.

Мадонна поцілувала свого бойфренда Джоша Поппера в щоку на сцені під час аншлагового концерту в Barclays Center у Брукліні в середу ввечері. Концерт затримався на дві години, викликавши обурення фанатів.

65-річна королева поп-музики на 35 років старша за тренера з боксу клубу "Бредвіннерс", у якого вона закохалася після того, як найняла його вчити одного зі своїх шістьох дітей.

Джош Поппер і Мадонна

На сцені Джош і Мадонна судили танцюристів, натхненних бальними танцями, включно з двома її дітьми, за допомогою карток під час концертного номера на пісню Vogue на честь її 11-річної доньки.

Поппер був одягнений у футболку Diplomats Decide за 350 доларів, такі ж порвані чорні штани і кросівки, а семиразова володарка премії "Греммі" обрала для ефектної появи чорно-сріблясте бюст'є, оперні рукавички і туфлі на підборах.

Мадонна зазвичай для цього номера запрошує на сцену своїх знаменитих друзів. Так, поруч із нею вже побували Джулія Фокс, Дебі Мазар, Донателла Версаче, Арка і Дипло.

Джош, мабуть, був у захваті, коли поділився рідкісним постом в Instagram про момент із Медж із підписом: "10 для Мадонни #CelebrationTour".

Джош Поппер і Мадонна

Поппер нічого не публікував у соціальних мережах про свою знамениту дівчину відтоді, як вона вболівала за нього, коли він виграв матч чемпіона NYC Ring Masters у надважкій вазі 12 лютого.

Концерт у Нью-Йорку став першим виступом Мадонни цього року в Сполучених Штатах, але через "проблеми з перевіркою звуку" вона виступила о 22:45, а не у звичайний час з 21:00 до 22:00.

А оскільки двері концертного залу відчинилися о 19:30, а ді-джей співачки Хані Діжон розпочала свій виступ о 20:30, відвідувачі концерту помилково вважали, що вона запізнилася на дві-три години.

"Я люблю Мадонну, але це справді жахливо, що вона запізнюється буквально на 2 години на своє ПЕРШЕ шоу в США", — писали фанати співачки в соцмережах.

Мадонна повернеться в Barclays Center цього четверга і суботи, а потім наступного понеділка-вівторка проведе свій 79-денний святковий тур із касовим збором у 77 мільйонів доларів на арені Capital One у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, її 75-денний тур The Madame X Tour, який мав відбутися у 2019-2020 рр., було скасовано після того, як Мадонна дістала травму коліна і стегна.

Оскільки пандемія коронавірусу забила останній цвях у труну її туру, популярна співачка перенесла операцію на коліні у квітні 2020 року, за якою послідувала операція на стегні в листопаді 2020 року, а також "регенеративне лікування відсутнього хряща".

Мадонна планує зрештою розпочати створення власного біографічного фільму Universal Pictures під назвою "Маленький горобець" із триразовою володаркою премії "Еммі" Джулією Гарнер.