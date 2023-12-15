Мадонна поцеловала свого молодого бойфренда на сцене (видео)
65-летняя певица показала на концерте в Бруклине своего 30-летнего бойфренда Джоша Поппера.
65-летняя Мадонна вывела своего 30-летнего бойфренда Джоша Поппера на сцену Barclays Center в Бруклине. С тренером по боксу поп-дива познакомилась, когда он начал обучать этому виду спорта одного из ее детей. Об этом пишет Daily Mail.
Мадонна поцеловала своего бойфренда Джоша Поппера в щеку на сцене во время аншлагового концерта в Barclays Center в Бруклине в среду вечером. Концерт задержался на два часа, вызвав негодование фанатов.
65-летняя королева поп-музыки на 35 лет старше тренера по боксу клуба "Бредвиннерс", в которого она влюбилась после того, как наняла его учить одного из своих шестерых детей.
На сцене Джош и Мадонна судили танцоров, вдохновленных бальными танцами, включая двоих ее детей, с помощью карточек во время концертного номера на песню Vogue в честь ее 11-летней дочери.
Поппер был одет в футболку Diplomats Decide за 350 долларов, такие же порванные черные брюки и кроссовки, а семикратная обладательница премии "Грэмми" выбрала для эффектного появления черно-серебристое бюстье, оперные перчатки и туфли на каблуках.
Мадонна обычно для этого номера приглашает на сцену своих знаменитых друзей. Так, рядом с ней уже побывали Джулия Фокс, Деби Мазар, Донателла Версаче, Арка и Дипло.
Джош, должно быть, был в восторге, когда поделился редким постом в Instagram о моменте с Мэдж с подписью: "10 для Мадонны #CelebrationTour".
Поппер ничего не публиковал в социальных сетях о своей знаменитой девушке с тех пор, как она болела за него, когда он выиграл матч чемпиона NYC Ring Masters в супертяжелом весе 12 февраля.
Концерт в Нью-Йорке стал первым выступлением Мадонны в этом году в Соединенных Штатах, но из-за "проблем с проверкой звука" она выступила в 22:45, а не в обычное время с 21:00 до 22:00.
А поскольку двери концертного зала открылись в 19:30, а ди-джей певицы Хани Дижон начала свое выступление в 20:30, посетители концерта ошибочно полагали, что она опоздала на два-три часа.
"Я люблю Мадонну, но это действительно ужасно, что она опаздывает буквально на 2 часа на свое ПЕРВОЕ шоу в США", — писали фанаты певицы в соцсетях.
Мадонна вернется в Barclays Center в этот четверг и субботу, а затем в следующий понедельник-вторник проведет свой 79-дневный праздничный тур с кассовым сбором в 77 миллионов долларов на арене Capital One в Вашингтоне, округ Колумбия.
Напомним, ее 75-дневный тур The Madame X Tour, который должен был пройти в 2019-2020 гг. был отменен после того, как Мадонна получила травму колена и бедра.
Поскольку пандемия коронавируса забила последний гвоздь в гроб ее тура, популярная певица перенесла операцию на колене в апреле 2020 года, за которой последовала операция на бедре в ноябре 2020 года, а также "регенеративное лечение недостающего хряща".
Мадонна планирует в конечном итоге приступить к созданию собственного биографического фильма Universal Pictures под названием "Маленький воробей" с трехкратной обладательницей премии "Эмми" Джулией Гарнер.