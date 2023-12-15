Мадонна поцеловала свого молодого бойфренда на сцене (видео)

65-летняя певица показала на концерте в Бруклине своего 30-летнего бойфренда Джоша Поппера.

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65-летняя Мадонна вывела своего 30-летнего бойфренда Джоша Поппера на сцену Barclays Center в Бруклине. С тренером по боксу поп-дива познакомилась, когда он начал обучать этому виду спорта одного из ее детей. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна поцеловала своего бойфренда Джоша Поппера в щеку на сцене во время аншлагового концерта в Barclays Center в Бруклине в среду вечером. Концерт задержался на два часа, вызвав негодование фанатов.

65-летняя королева поп-музыки на 35 лет старше тренера по боксу клуба "Бредвиннерс", в которого она влюбилась после того, как наняла его учить одного из своих шестерых детей.

Джош Поппер и Мадонна

На сцене Джош и Мадонна судили танцоров, вдохновленных бальными танцами, включая двоих ее детей, с помощью карточек во время концертного номера на песню Vogue в честь ее 11-летней дочери.

Поппер был одет в футболку Diplomats Decide за 350 долларов, такие же порванные черные брюки и кроссовки, а семикратная обладательница премии "Грэмми" выбрала для эффектного появления черно-серебристое бюстье, оперные перчатки и туфли на каблуках.

Мадонна обычно для этого номера приглашает на сцену своих знаменитых друзей. Так, рядом с ней уже побывали Джулия Фокс, Деби Мазар, Донателла Версаче, Арка и Дипло.

Джош, должно быть, был в восторге, когда поделился редким постом в Instagram о моменте с Мэдж с подписью: "10 для Мадонны #CelebrationTour".

Джош Поппер и Мадонна

Поппер ничего не публиковал в социальных сетях о своей знаменитой девушке с тех пор, как она болела за него, когда он выиграл матч чемпиона NYC Ring Masters в супертяжелом весе 12 февраля.

Концерт в Нью-Йорке стал первым выступлением Мадонны в этом году в Соединенных Штатах, но из-за "проблем с проверкой звука" она выступила в 22:45, а не в обычное время с 21:00 до 22:00.

А поскольку двери концертного зала открылись в 19:30, а ди-джей певицы Хани Дижон начала свое выступление в 20:30, посетители концерта ошибочно полагали, что она опоздала на два-три часа.

"Я люблю Мадонну, но это действительно ужасно, что она опаздывает буквально на 2 часа на свое ПЕРВОЕ шоу в США", — писали фанаты певицы в соцсетях.

Мадонна вернется в Barclays Center в этот четверг и субботу, а затем в следующий понедельник-вторник проведет свой 79-дневный праздничный тур с кассовым сбором в 77 миллионов долларов на арене Capital One в Вашингтоне, округ Колумбия.

Напомним, ее 75-дневный тур The Madame X Tour, который должен был пройти в 2019-2020 гг. был отменен после того, как Мадонна получила травму колена и бедра.

Поскольку пандемия коронавируса забила последний гвоздь в гроб ее тура, популярная певица перенесла операцию на колене в апреле 2020 года, за которой последовала операция на бедре в ноябре 2020 года, а также "регенеративное лечение недостающего хряща".

Мадонна планирует в конечном итоге приступить к созданию собственного биографического фильма Universal Pictures под названием "Маленький воробей" с трехкратной обладательницей премии "Эмми" Джулией Гарнер.