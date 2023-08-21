Мадонна представила своего 29-летнего бойфренда своему сыну Рокко Ричи

Официально молодые люди познакомились в Лиссабоне, где поп-дива отмечала свое 64-летие.

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Мадонна представила своего 29-летнего бойфренда, боксера Джошуа Поппера, своему 23-летнему сыну Рокко Ричи во время своего 65-летия в Лиссабоне. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна отпраздновала свой юбилей в Португалии на выходных. И использовала эту возможность, чтобы представить своего 29-летнего бойфренда Джошуа Поппера своему 23-летнему сыну Рокко Ричи.

Рокко, ее старший сын от бывшего мужа, режиссера Гая Ричи , был в семейной поездке с братьями и сестрами Лурдес, 26 лет, Дэвидом Бандой, 17 лет, Мерси Джеймс, 17 лет, и 10-летними близнецами Стеллой и Эстер.

День рождения Мадонны

О том, как прошло знакомство между бойфрендом Мадонны и ее старшим сыном, не сообщается.

Мадонна и Поппер начали встречаться в начале этого года, впервые встретившись после того, как он тренировал ее сына Дэвида на боксерском ринге.

Однако всего за несколько дней до этого поп-икона сообщила, что чуть не умерла от бактериальной инфекции, и ее пришлось срочно доставить в больницу.

Звезда написала в своем Instagram: "Здорово быть живой и удивительно иметь возможность надеть свои танцевальные туфли и отпраздновать свой день рождения! Я так благодарна. Спасибо, Лиссабон, и всем, кто сделал это возможным!".

Певица поделилась несколькими новыми фото и видео с празднования своего 65-летия в Португалии. И на кадрах видно, что ее дочь Лурдес поздравила ее, исполнив одну из песен своей матери.

Триумфальные сообщения о дне рождения появились на следующий день после того, как Мадонна объявила о переносе дат своего праздничного тура после борьбы за здоровье, вызванной серьезной бактериальной инфекцией.

Хотя она не рассказала, какой именно инфекцией она заболела, она поделилась своей благодарностью вскоре после выписки из больницы в конце июня.

Лиссабон, как место проведения вечеринки, Мадонна выбрала неслучайно. Она жила в столице Португалии с 2017 по 2020 год.

Местные СМИ сообщили, что Мадонна прилетела в Лиссабон обычным рейсом в сопровождении 30 друзей.

Рокко Ричи Фото: Instagram jerrodblandino

"Несколько лет назад она отказалась от своего частного самолета, так как она беспокоится об окружающей среде", — рассказал обозреватель CMTV Адриано Сильва Мартинс.

Хитмейкер Holiday остановилась на ночь в отеле Pestana Palace. И устроила небольшую вечеринку.

Напомним, ранее, в день рождения Мадонны Фокус писал о самых известных ее возлюбленных.