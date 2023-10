Мадонна підтримала Україну під час концерту в Лондоні (відео)

Королева поп-музики вийшла на сцену в капелюсі від українського дизайнера і заспівала, загорнувшись у синьо-жовтий прапор.

Related video

Мадонна розпочала грандіозне світове турне The Celebration Tour на честь 40-річчя діяльності, яке стартувало з концерту в Лондоні. На першому концерті поп-зірка висловила підтримку Україні, накинувши на плечі синьо-жовтий прапор під час виконання пісні Don't Cry for Me Argentina. Капелюх для виступу зробив український дизайнер Руслан Багінський. У своєму Instagram він подякував Мадонні за можливість бути причетним до свята.

Мадонна висловила підтримку Україні, загорнувшись у синьо-жовтий прапор

Багінський, зазначив, що їхня "історія" триває вже майже вісім років.

"Дякую, Мадонно! За те, що повірила в мене з самого початку. За вашу неймовірну підтримку. Майже вісім років разом. Наша історія, яка сталася в цю дивовижну ніч. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята. Ваша присутність у моєму житті — найбільша честь. Все ще не можу в це повірити.", — написав дизайнер.

Мадонна вийшла на сцену в капелюсі українського дизайнера Руслана Багінського

65-річна співачка, яка була змушена перенести свої концерти після того, як її госпіталізували з бактеріальною інфекцією, викликала захват у фанатів, виконавши щонайменше 45 пісень — включно з найкращими хітами за чотири десятиліття своєї музичної кар'єри, які очолювали чарти.

Крім своїх власних треків, вона також віддала данину поваги Майклу Джексону, виконавши його класичну мелодію Billy Jean, і хіт Бейонсе 2022 року Break My Soul.

Мадонна, у якої шестеро дітей, зробила тур сімейною справою, і на сцені до неї приєдналися доньки 17-річна Чіфундо "Мерсі" Джеймс, 10-річна Естре і старша 27-річна Лурдес.

У шоу Мадонни беруть участь три її доньки — Лурдес, Естре і Чіфундо "Мерсі" Джеймс

Хітмейкерка відкрила шоу своїм хітом 1998 року Nothing Really Matters, яка мала неймовірний вигляд у довгій ефектній чорній сукні з розвіваючимися рукавами і срібною короною у вигляді німба.

Потім вона виконала пісні з першого альбому Everybody кінця 80-х і ремікс 2003 року Into The Grove. За цими треками незабаром пішли Burning Up, Open Your Heart, а також культові пісні Holiday і Live To Tell.

Мадонна виконала найкращі хіти за свою сорокарічну музичну кар'єру

Ще один зі старих хітів — Bad Girls — Мадонна виконала під акомпанемент дочки Мерсі, яка грає на роялі.

Bad Girls — Мадонна виконала пісню під акомпанемент дочки Мерсі

У шоу задіяно понад 200 осіб. Очікується, що всього поп-діва дасть близько 80 концертів.

Нагадаємо, Мадонна розповіла про те, як була при смерті. 65-річна поп-діва розповіла про те, як ледь не померла, під час першого концерту свого світового турне.