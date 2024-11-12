"Жодних образ чи драм": Мадонна розлучилася зі своїм молодшим на 37 років бойфрендом (фото)

У житті співачки було багато гучних романів. Останнім часом Мадонна віддавала перевагу молодим залицяльникам.

Американська попдіва Мадонна розлучилася з молодшим на 37 років бойфрендом Акімом Моррісом, з яким закрутила роман цього літа. Про це повідомило джерело виданню Daily Mail.

Закохані нібито розійшлася ще в жовтні, але свій розрив не афішували. За словами джерела, близького до знаменитої виконавиці, розрив стосунків "був неминучий". 66-річна Мадонна і 28-річний Акім Морріс розлучилися "тихо", без скандалів і не влаштовували з цього драми. Багато шанувальників зірки помітили, що Морріса не було поруч, коли вона йшла голосувати на виборчу дільницю в Нью-Йорку разом зі своєю дочкою Лурдес.

"У Мадонни виникла та сама проблема з цим хлопцем-іграшкою, що і з усіма її недавніми чоловіками. Різниця у віці стала проблемою. Вони з різних часових періодів", — зазначив інсайдер.

Мадонна зі своїм бойфрендом Акімом Моррісом Фото: Instagram madonna

На його думку, романтичні стосунки пари пішли шкереберть тоді, коли закінчилися їхні спільні подорожі світом. "Коли подорожі світом припинилися, пристрасті теж припинилися. На щастя, схоже, розрив не був надто драматичним. Зрештою, все закінчилося і жодних образ чи драм не залишилося. Просто настав час їм піти різними шляхами. Акім тепер живе на острові, а Мадонна, очевидно, у своєму помешканні в UES працює над своїм біографічним фільмом", — повідомило джерело.

Уперше про роман Мадонни і Морріса заговорили 2022 року. 28-річний хлопець родом зі Спеніш-Тауна, Ямайка, грав за студентську футбольну команду Університету Стоуні-Брук. Потім він виступав за клуб прем'єр-ліги Oyster Bay United FC.

Відомо, що співачка змінює молодих коханців із завидною частотою. До роману з Моррісом вона зустрічалася з боксером Джошем Поппером. Чоловік був молодший за неї на 36 років.

Мадонна і Джош Поппер Фото: Instagram @_joshpopper

Раніше 65-річна Мадонна зустрічалася з 24-річним манекенником Ендрю Дарнеллом, 30-річним боксером Джошуа Поппером, а також із 29-річним Ахламаліком Вільямсом.