Молодший за дочку. 64-річна Мадонна показала свого 23-річного бойфренда

Пару вже неодноразово бачили разом на вечірках та концертах, причому вели вони себе, не як друзі.

Американська попікона Мадонна зустрічається з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом, пише Page Six, посилаючись на те, що пару вже неодноразово бачили разом на вечірках та концертах.

Наприклад, минулого тижня співачка та модель обіймалися на концерті нігерійського музиканта REMA в Irving Plaza у Нью-Йорку. Вже через кілька днів Мадонна поділилася на своїй сторінці в Instagram фотографіями з вечірки, на якій Дарнелл обійняв її, коли вони зробили селфі. Вони схилили голови одне до одного і були дуже задоволені. Ще на одному знімку Ендрю позує з її чорною сумкою Birkin із крокодилової шкіри, на якій гірським кришталем викладено напис DEALER.

Разом із Мадонною та Дарнеллом на концерті були присутні дизайнер ювелірних прикрас Грег Юна та зірка BMX Найджел Сильвестр.

Що ж до образу співачки, вона залишилася вірна собі, поєднавши сексуальність і епатаж. Артистка одягла чорний шкіряний жилет на блискавці з відповідними шортами з високою талією. Під її жилетом була чорна сітка з довгими рукавами. Ансамбль доповнили незліченні срібні, діамантові та золоті ланцюжки та намиста, а також блискучі браслети.

Після концерту Мадонна та Ендрю вирушили до ресторану Mister French на Манхеттені на пізню вечерю з друзями. Співачка та її команда приїхали до закладу всього за 30 хвилин до півночі та весь вечір "танцювали та робили селфі за столом". Вони їли картоплю фрі з трюфелями, хрустким рисом і кількома різними пастами, включаючи галушки з трюфелем, запиваючи все рожевим вином.

[ + – ] Мадонна та Ендрю Дарнелл

За словами очевидців, Мадонна весь вечір фліртувала з молодим бойфрендом, який майже на два роки молодший за її дочку Лурдес.

"Вони безперечно цілувалися. Вона і Ендрю були дуже відверто ласкаві всю ніч, притискаючись одне до одного в кабінці", — заявили вони.

Останніми тижнями Дарнелл кілька разів з'являвся в Instagram Мадонни, зокрема в яскравому відео від 19 серпня.

Він також був присутній на святкуванні 10-річчя її дочок-близнюків Естер та Стелли.

Нещодавно Мадонна розлучилася з 28-річним танцівником Ахламаліком Вільямсом, з яким була разом три роки.