Младше дочери. 64-летняя Мадонна показала своего 23-летнего бойфренда

Пару уже неоднократно видели вместе на вечеринках и концертах, причем вели они себя, не как друзья.

Американская поп-икона Мадонна встречается с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, пишет Page Six, ссылаясь на то, что пару уже неоднократно видели вместе на вечеринках и концертах.

Например, на прошлой неделе певица и модель обнимались на концерте нигерийского музыканта REMA в Irving Plaza в Нью-Йорке. Уже через несколько дней Мадонна поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с вечеринки, на одной из которых Дарнелл обнял ее, когда они сделали селфи. Они склонили головы друг к другу и выглядели очень довольными. Еще на одном снимке Эндрю позирует с ее черной сумкой Birkin из крокодиловой кожи, на которой горным хрусталем была выложена надпись DEALER.

Вместе с Мадонной и Дарнеллом на концерте присутствовали дизайнер ювелирных украшений Грег Юна и звезда BMX Найджел Сильвестр.

Что касается образа певицы, то она осталась верна себе, сочетав сексуальность и эпатаж. Артистка надела черный кожаный жилет на молнии с подходящими шортами с высокой талией. Под ее жилетом была черная сетка с длинными рукавами. Ансамбль дополнили бесчисленные серебряные, бриллиантовые и золотые цепочки и ожерелья, а также блестящие браслеты.

После концерта Мадонна и Эндрю отправились в ресторан Mister French на Манхэттене на поздний ужин с друзьями. Певица и ее команда приехали в заведение всего за 30 минут до полуночи и весь вечер "танцевали и делали селфи за столом". Они ели картошку фри с трюфелями, хрустящим рисом и несколькими различными пастами, включая клецки с трюфелем, запивая все розовым вином.

[ + – ] Мадонна и Эндрю Дарнелл

По словам очевидцев, Мадонна весь вечер флиртовала с молодым бойфрендом, который почти на два года младше ее дочери Лурдес.

"Они определенно целовались. Она и Эндрю были очень откровенно ласковы всю ночь, прижимаясь друг к другу в кабинке", – заявили они.

В последние недели Дарнелл несколько раз появлялся в Instagram Мадонны, в том числе в ярком видео от 19 августа.

Он также присутствовал на праздновании 10-летия ее дочерей-близнецов Эстер и Стеллы.

Не так давно Мадонна рассталась с 28-летним анцором Ахламаликом Уильямсом, с которым была вместе три года.