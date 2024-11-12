"Никаких обид или драм": Мадонна рассталась со своим младшим на 37 лет бойфрендом (фото)

В жизни певицы было много громких романов. В последнее время Мадонна отдавала предпочтение молодым ухажерам.

Американская поп-дива Мадонна рассталась с младшим на 37 лет бойфрендом Акимом Моррисом, с которым закрутила роман этим летом. Об этом сообщил источник изданию Daily Mail.

Влюбленные якобы разошлась еще в октябре, но свой разрыв не афишировали. По словам источника, близкого к знаменитой исполнительнице, разрыв отношений "был неизбежен". 66-летняя Мадонна и 28-летний Аким Моррис расстались "тихо", без скандалов и не устраивали из этого драмы. Многие поклонники звезды заметили, что Морриса не было рядом, когда она шла голосовать на избирательный участок в Нью-Йорке вместе со своей дочерью Лурдес.

"У Мадонны возникла та же проблема с этим парнем-игрушкой, что и со всеми ее недавними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они из разных временных периодов", — отметил инсайдер.

Мадонна со своим бойфрендом Акимом Моррисом Фото: Instagram madonna

По его мнению, романтические отношения пары пошли наперекосяк тогда, когда закончились их совместные путешествия по миру. "Когда путешествия по миру прекратились, страсти тоже прекратились. К счастью, похоже, разрыв не был слишком драматичным. В конце концов, все закончилось, и никаких обид или драм не осталось. Просто пришло время им пойти разными путями. Аким теперь живет на острове, а Мадонна, очевидно, в своем жилище в UES работает над своим биографическим фильмом", — сообщил источник.

Впервые о романе Мадонны и Морриса заговорили в 2022 году. 28-летний парень родом из Спэниш-Тауна, Ямайка, и играл в студенческую футбольную команду Университета Стоуни-Брук. Затем он играл за клуб премьер-лиги Oyster Bay United FC.

Известно, что певица меняет молодых любовников с завидной частотой. До романа с Моррисом она встречалась с боксером Джошем Поппером. Мужчина был моложе ее на 36 лет.

Мадонна и Джош Поппер Фото: Instagram @_joshpopper

Ранее 65-летняя Мадонна встречалась с 24-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, 30-летним боксером Джошуа Поппером, а также с 29-летним Ахламаликом Уильямсом.