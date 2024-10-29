Мадонна в стильном наряде посетила выставку своего сына Рокко Ричи в Париже (фото)

Рокко Ричи представил свои новые работы. Гордая мать поделилась снимками с последней художественной выставки своего старшего сына.

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Знаменитая американская певица Мадонна, которая в последнее время увлечена романом с новым бойфрендом, прилетела в Париж, чтобы посетить выставку своего старшего сына. Звезда 29 октября поделилась со своими поклонниками в Instagram фотографиями работ талантливого художника Рокко Ричи.

"Сбежала в Париж, чтобы посмотреть выставку моего сына Рокко "Турист" и навестить друзей. Идеальное противоядие от грусти!" — подписала свой пост поп-дива. На мероприятии 66-летняя Мадонна в черном кожаном плаще с меховым воротником и в платке позировала в обнимку со своим 24-летним Сыном, опубликовала кадры некоторых картин и встретилась с женой модельера Рика Оуэнса Мишель Лами.

Певица всячески поддерживает Рокко и гордится его работами. Еще в апреле певица "Like a Prayer" посетила выставку Ричи под названием "Pack a Punch" в Майами вместе со своими другими детьми. "Так рада, что у меня есть свободный вечер, чтобы насладиться последней коллекцией картин моего сына Рокко под названием "Pack A Punch", вдохновленной бойцами муай-тай", — прокомментировала тогда Мадонна свой визит на мероприятие.

Сын Мадонны и британского режиссера Гая Риччи считается талантливым художником. По его словам, "страсть к рисованию" он испытывал еще с детства.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что Рокко Ричи внезапно появился на публике со своей девушкой. Сын Мадонны вышел в свет со своей подругой Оливией Монжарден.