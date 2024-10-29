Мадонна в стильному вбранні відвідала виставку свого сина Рокко Річі в Парижі (фото)

Рокко Річі представив свої нові роботи. Горда мати поділилася знімками з останньої художньої виставки свого старшого сина.

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Знаменита американська співачка Мадонна, яка останнім часом захоплена романом із новим бойфрендом, прилетіла до Парижа, щоб відвідати виставку свого старшого сина. Зірка 29 жовтня поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram фотографіями робіт талановитого художника Рокко Річі.

"Втекла до Парижа, щоб подивитися виставку мого сина Рокко "Турист" і відвідати друзів. Ідеальна протиотрута від смутку!" — підписала свій пост попдіва. На заході 66-річна Мадонна в чорному шкіряному плащі з хутряним коміром і в хустці позувала, обіймаючись зі своїм 24-річним Сином, опублікувала кадри деяких картин і зустрілася з дружиною модельєра Ріка Оуенса Мішель Ламі.

Співачка всіляко підтримує Рокко і пишається його роботами. Ще у квітні співачка "Like a Prayer" відвідала виставку Річі під назвою "Pack a Punch" у Маямі разом зі своїми іншими дітьми. "Так рада, що в мене є вільний вечір, щоб насолодитися останньою колекцією картин мого сина Рокко під назвою "Pack A Punch", натхненною бійцями муай-тай", — прокоментувала тоді Мадонна свій візит на захід.

Син Мадонни і британського режисера Гая Річчі вважається талановитим художником. За його словами, "пристрасть до малювання" він відчував ще з дитинства.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що Рокко Річі раптово з'явився на публіці зі своєю дівчиною. Син Мадонни вийшов у світ зі своєю подругою Олівією Монжарден.