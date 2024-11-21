У Лондоні вперше в історії зустрілися найвища та найнижча жінки: що у них спільного (відео)

Актриса Джіоті ​​має ахондроплазію, форму карликовості, а вебдизайнерка Румейса — синдром Вівера, який призводить до прискореного росту та деформації скелета. Обидві жінки включені до розділу Icons у новій Книзі рекордів Гіннеса.

У лондонському готелі The Savoy відбулася незвичайна зустріч — найнижча жінка світу, 30-річна Джіоті Амге з Індії (зріст 63 см), вперше зустрілася з найвищою жінкою планети, 27-річною Румейсою Гелгі з Туреччини (зріст 215 см). Про це пише The Sun.

Зустріч була приурочена до святкування 70-річчя Книги рекордів Гіннеса. Під час бесіди за чашкою чаю жінки поділилися своїм досвідом життя з унікальними фізичними особливостями.

Джіоті, яка є актрисою, має ахондроплазію. Це генетичне захворювання, яке характеризується укороченням кінцівок у поєднанні з нормальною довжиною тулуба.

"Я звикла дивитися на людей, які значно вищі за мене, але сьогодні я із задоволенням подивилася вгору на найвищу жінку світу. Румейса чудова людина, мені було дуже комфортно з нею спілкуватися", — сказала Джіоті.

Румейса, яка працює вебдизайнеркою, страждає на синдром Вівера, що викликає прискорений ріст та деформації скелета. Вона пересувається на інвалідному візку, але може стояти за допомогою ходунків. Вона поділилася враженнями:

"Через нашу різницю у зрості часом було важко встановити зоровий контакт, але зустріч із Джіоті була неймовірною. Ми знайшли багато спільного — любов до макіяжу, догляду за собою та манікюр".

Обидві рекордсменки були включені до розділу Icons у новій Книзі рекордів Гіннеса. Поряд із ними опинилися й інші незвичайні рекордсмени: найвищий чоловік світу, 251-сантиметровий турецький фермер Султан Кьосен, та американка Діана Армстронг із найдовшими нігтями, що сягають 13 метрів.

"Розділ Icons створений для того, щоб відзначити унікальність кожного з нас і показати, наскільки різноманітним може бути наш світ", — зазначив редактор Книги Крейг Глендей.

Нагадаємо, 28 квітня померла одна з найвищих жінок у світі Марія Фелічіана. Її зріст сягав майже 2 метрів 25 см.

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