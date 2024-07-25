Генетична аномалія: знайдено найбільше у світі дерево площею 8400 кв.м (фото)

Пірангі стало однією з головних визначних пам'яток у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Норті після того, як було визнане Книгою рекордів Гіннеса найбільшим деревом кеш'ю у світі.

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Дерево кеш'ю Пірангі, що росте у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Норті, вважається найбільшим у світі. Воно має окружність близько 500 метрів та займає площу 8 400 м². За легендою, рослину посадив у 1888 році місцевий рибалка, він прожив довге життя й помер у віці 93 років під тінню велетенських крон. Про це пише видання Odity Central.

Експерти вважають, що насправді Пірангі більш ніж тисячу років, зважаючи на особливості його росту. Дерево завбільшки з 70 звичайних рослин цієї породи, і щоб побачити реальні габарити дива природи, треба дістатися спеціального оглядового майданчика.

Експерти вважають, що насправді Пірангі більш ніж тисячу років Фото: Expedia

Місцеві гіди розповідають, що тут виробляють понад 60 тисяч плодів кеш'ю на рік, а також зустрічають сотні тисяч туристів з усієї Бразилії та інших куточків світу.

Багато хто цікавиться, чому дерево виросло таким великим? Ймовірно, це пов'язано з генетичною аномалією, яка змушує гілки рости вбік, а не вгору. Вага та сила тяжіння схиляють крони до землі, і коли вони контактують з ґрунтом, то зароджуються нові корені — таким чином рослина продовжує постійно розростатися. Сьогодні уже майже неможливо відрізнити основний стовбур від саджанців, що виросли.

Місцеві гіди розповідають, що тут виробляють понад 60 тисяч плодів кеш'ю на рік Фото: Expedia

Пірангі стало однією з головних місцевих визначних пам'яток після того, як було визнане Книгою рекордів Гіннеса найбільшим деревом кеш'ю у світі — воно займає площу майже 8 500 квадратних метрів.

За даними Інституту сталого розвитку та навколишнього середовища, близько 300 тисяч мандрівників приїжджають сюди щороку. Цікаво, що титул найбільшого дерева кеш'ю невдовзі може перехопити інший місцевий "конкурент", що росте на узбережжі Піауї й займає площу близько 8 800 квадратних метрів. Однак цей показник ще не був офіційно підтверджений Книгою рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, як зазначають вчені, найвищим деревом у світі є екземпляр секвої вічнозеленої під назвою гіперіон, що височіє у Національному парку Редвуд, штат Каліфорнія (США).

Крім того, ми розповідали про Майкла і Терезу Лай з Великої Британії, які придбали свій будинок ще в 1984 році, але навіть тоді він був повністю оплетений ліаною. З кожним роком рослина ставала все більшою, поки не почала заважати сусідам подружжя.