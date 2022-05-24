Вище статуї Свободи. Вчені назвали найвище дерево у світі

Одні з найвищих дерев Землі можна знайти у важкодоступних тропіках Борнео, але у Каліфорнії ростуть ще більші екземпляри.

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Дерева ніколи не перестають дивувати людей своєю величчю. Високі лісові гіганти можуть змусити вас відчути себе крихітною мурашкою, де б ви не знаходилися, але деякі з них перевершують решту, пише ZME Science.

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Одні з найвищих дерев на Землі можна знайти у важкодоступних тропіках Борнео та стародавніх лісах Тасманії. Найвищі дерева в Європі мають висоту понад 20 поверхів, але вони є немісцевими видами з диких куточків світу. Але жоден із них не може зрівнятися з величними лісами секвої на каліфорнійському узбережжі.

Як зазначають вчені, найвищим деревом у світі є екземпляр секвої вічнозеленої під назвою гіперіон, що височіє у Національному парку Редвуд, штат Каліфорнія.

[ + – ] Вперше гіперіон ідентифікували у 2006 році. Його розміри становлять 115,85 м заввишки, а ширина близько 7 м.

Вперше гігантське дерево ідентифікували у 2006 році. Його розміри становлять 115,85 м заввишки, а ширина близько 7 м. Для порівняння, знаменита статуя Свободи в Нью-Йорку має висоту 93 м, тоді як лондонський Біг-Бен досягає висоти 96 м.

Уявіть собі 35-поверховий хмарочос у вашому місті, приблизно такої висоти може рости секвоя. Зараз Гіперіон росте зі швидкістю 3,9 см на рік з моменту його виявлення у 2006 році. Однак за таких темпів інше дерево під назвою Paradox, яке росте на 18,9 см на рік, може обігнати його до 2031 року.

Але до якої межі може рости дерево?

У своєму листі рослини виробляють цукор, який потім поширюється по мережі трубкоподібних клітин листа, званих флоемою. Коли цукор циркулює, він набирає обертів, тому що більше в нього місця для руху, то вище його швидкість і, отже, швидше він досягне інших частин рослини.

Флоему можна знайти також у стеблах, гілках та стовбурах дерев, тільки тут вони стримують ріст. Тому якби листя виростало ще довше, це була б марна витрата енергії. Саме через це обмеження дерева досягають граничної висоти.

[ + – ] Зазвичай, високі дерева досягають своєї межі, коли листя ще маленьке

Зазвичай, високі дерева досягають своєї межі, коли листя ще маленьке, оскільки цукор повинен пройти через більшу частину стовбура, щоб живити коріння.

Вчені використовували математичні рівняння, виявивши, що існує точка рівноваги, в якій незвичайно великі або маленькі листки перестають бути життєздатними. Діапазон розмірів листя звужується і при висоті близько 100 м верхня межа збігається з нижнім. Якщо дерево переходить цю межу, то принаймні, за прогнозами дослідників, лист перестає бути життєздатним.

Ця межа знаходиться близько 115-метрової позначки Гіперіона, тому очікується, що через кілька десятиліть темпи його росту стануть незначними.