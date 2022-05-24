Выше статуи Свободы. Ученые назвали самое высокое дерево в мире

Одни из самых высоких деревьев на Земле можно найти в труднодоступных тропиках Борнео, но в Калифорнии растут еще большие экземпляры.

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Деревья — никогда не перестают удивлять людей своим величием. Высокие лесные гиганты могут заставить вас почувствовать себя крошечной мурашкой, где бы вы ни находились, но некоторые из них превосходят всех остальных, пишет ZME Science.

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Одни из самых высоких деревьев на Земле можно найти в труднодоступных тропиках Борнео и древних лесах Тасмании. Самые высокие деревья в Европе имеют высоту более 20 этажей, но все они являются неместными видами из более диких уголков мира. Но ни один из них не может сравниться с величественными лесами секвойи на калифорнийском побережье.

Как отмечают ученые, самым высоким деревом в мире является экземпляр секвойи вечнозеленой под названием гиперион, которое возвышается в Национальном парке Редвуд, штат Калифорния.

[ + – ] Впервые гиперион был идентифицирован в 2006 году. Его размеры составляют 115,85 м в высоту, а ширина около 7 м

Впервые гигантское дерево было идентифицирован в 2006 году. Его размеры составляют 115,85 м в высоту, а ширина около 7 м. Для сравнения, знаменитая статуя Свободы в Нью-Йорке имеет высоту 93 м, в то время как лондонский Биг-Бен достигает высоты 96 м.

Представьте себе 35-этажный небоскреб в вашем городе, примерно такой высоты может вырастать секвойя. В настоящее время Гиперион растет со скоростью 3,9 см в год с момента его обнаружения в 2006 году. Однако при таких темпах другое дерево под названием Paradox, которое растет на 18,9 см в год, может обогнать его к 2031 году.

Но до какого предела может расти дерево?

В своих листьях растения производят сахар, который затем распространяется по сети трубкообразных клеток листа, называемых флоэмой. Когда сахар циркулирует, он набирает обороты, поэтому чем больше у него места для движения, тем выше его скорость и, следовательно, тем быстрее он достигнет остальных частей растения.

Флоэму можно найти также в стеблях, ветвях и стволах деревьев, только здесь они сдерживают рост. Поэтому если бы листья вырастали еще длиннее, это была бы пустая трата энергии. Именно из-за этого ограничения деревья достигают предельной высоты.

[ + – ] Как правило, высокие деревья достигают своего предела, когда листья еще маленькие

Как правило, высокие деревья достигают своего предела, когда листья еще маленькие, поскольку сахар должен пройти через большую часть ствола, чтобы питать корни.

Ученые использовали математические уравнения, обнаружив, что существует точка равновесия, в которой необычно большие или маленькие листья перестают быть жизнеспособными. Диапазон размеров листьев сужается, и при высоте около 100 м верхний предел совпадает с нижним. Если дерево переходит этот предел, то, по крайней мере, по прогнозам исследователей, лист перестает быть жизнеспособным.

Этот предел находится около 115-метровой отметки Гипериона, поэтому можно ожидать, что через пару десятилетий темпы его роста станут незначительными.