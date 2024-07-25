Генетическая аномалия: найдено самое большое в мире дерево площадью 8400 кв.м (фото)
Пиранги стало одной из главных достопримечательностей в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти после того, как было признано Книгой рекордов Гиннеса самым большим деревом кешью в мире.
Дерево кешью Пиранги, растущее в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти, считается крупнейшим в мире. Оно имеет окружность около 500 метров и занимает площадь 8 400 м². По легенде, растение посадил в 1888 году местный рыбак, он прожил долгую жизнь и умер в возрасте 93 лет под тенью огромных крон. Об этом пишет издание Odity Central.
Эксперты считают, что на самом деле Пиранги более тысячи лет, учитывая особенности его роста. Дерево величиной с 70 обычных растений этой породы, и чтобы увидеть реальные габариты чуда природы, надо добраться до специальной смотровой площадки.
Местные гиды рассказывают, что здесь производят более 60 тысяч плодов кешью в год, а также встречают сотни тысяч туристов со всей Бразилии и других уголков мира.
Многие интересуются, почему дерево выросло таким большим? Вероятно, это связано с генетической аномалией, которая заставляет ветви расти в сторону, а не вверх. Вес и сила тяжести склоняют кроны к земле, и когда они контактируют с почвой, то зарождаются новые корни — таким образом растение продолжает постоянно разрастаться. Сегодня уже почти невозможно отличить основной ствол от выросших саженцев.
Пиранги стало одной из главных местных достопримечательностей после того, как было признано Книгой рекордов Гиннеса самым большим деревом кешью в мире — оно занимает площадь почти 8 500 квадратных метров.
По данным Института устойчивого развития и окружающей среды, около 300 тысяч путешественников приезжают сюда ежегодно. Интересно, что титул самого большого дерева кешью вскоре может перехватить другой местный "конкурент", растущий на побережье Пиауи и занимающий площадь около 8 800 квадратных метров. Однако этот показатель еще не был официально подтвержден Книгой рекордов Гиннеса.
Напомним, как отмечают ученые, самым высоким деревом в мире является экземпляр секвойи вечнозеленой под названием гиперион, возвышающийся в Национальном парке Редвуд, штат Калифорния (США).
Кроме того, мы рассказывали о Майкле и Терезе Лай из Великобритании, которые приобрели свой дом еще в 1984 году, но даже тогда он был полностью оплетен лианой. С каждым годом растение становилось все больше, пока не начало мешать соседям супругов.