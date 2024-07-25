Генетическая аномалия: найдено самое большое в мире дерево площадью 8400 кв.м (фото)

Пиранги стало одной из главных достопримечательностей в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти после того, как было признано Книгой рекордов Гиннеса самым большим деревом кешью в мире.

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Дерево кешью Пиранги, растущее в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти, считается крупнейшим в мире. Оно имеет окружность около 500 метров и занимает площадь 8 400 м². По легенде, растение посадил в 1888 году местный рыбак, он прожил долгую жизнь и умер в возрасте 93 лет под тенью огромных крон. Об этом пишет издание Odity Central.

Эксперты считают, что на самом деле Пиранги более тысячи лет, учитывая особенности его роста. Дерево величиной с 70 обычных растений этой породы, и чтобы увидеть реальные габариты чуда природы, надо добраться до специальной смотровой площадки.

Эксперты считают, что на самом деле Пиранги более чем тысячу лет Фото: Expedia

Местные гиды рассказывают, что здесь производят более 60 тысяч плодов кешью в год, а также встречают сотни тысяч туристов со всей Бразилии и других уголков мира.

Многие интересуются, почему дерево выросло таким большим? Вероятно, это связано с генетической аномалией, которая заставляет ветви расти в сторону, а не вверх. Вес и сила тяжести склоняют кроны к земле, и когда они контактируют с почвой, то зарождаются новые корни — таким образом растение продолжает постоянно разрастаться. Сегодня уже почти невозможно отличить основной ствол от выросших саженцев.

Местные гиды рассказывают, что здесь производят более 60 тысяч плодов кешью в год Фото: Expedia

Пиранги стало одной из главных местных достопримечательностей после того, как было признано Книгой рекордов Гиннеса самым большим деревом кешью в мире — оно занимает площадь почти 8 500 квадратных метров.

По данным Института устойчивого развития и окружающей среды, около 300 тысяч путешественников приезжают сюда ежегодно. Интересно, что титул самого большого дерева кешью вскоре может перехватить другой местный "конкурент", растущий на побережье Пиауи и занимающий площадь около 8 800 квадратных метров. Однако этот показатель еще не был официально подтвержден Книгой рекордов Гиннеса.

Напомним, как отмечают ученые, самым высоким деревом в мире является экземпляр секвойи вечнозеленой под названием гиперион, возвышающийся в Национальном парке Редвуд, штат Калифорния (США).

Кроме того, мы рассказывали о Майкле и Терезе Лай из Великобритании, которые приобрели свой дом еще в 1984 году, но даже тогда он был полностью оплетен лианой. С каждым годом растение становилось все больше, пока не начало мешать соседям супругов.