В Лондоне впервые в истории встретились самая высокая и самая низкая женщины: что у них общего (видео)

Актриса Джиоти имеет ахондроплазию, форму карликовости, а вебдизайнер Румейса — синдром Вивера, который приводит к ускоренному росту и деформации скелета. Обе женщины включены в раздел Icons в новой Книге рекордов Гиннеса.

В лондонском отеле The Savoy состоялась необычная встреча — самая низкая женщина мира, 30-летняя Джиоти Амге из Индии (рост 63 см), впервые встретилась с самой высокой женщиной планеты, 27-летней Румейсой Гелги из Турции (рост 215 см). Об этом пишет The Sun.

Встреча была приурочена к празднованию 70-летия Книги рекордов Гиннеса. Во время беседы за чашкой чая женщины поделились своим опытом жизни с уникальными физическими особенностями.

Джиоти, которая является актрисой, имеет ахондроплазию. Это генетическое заболевание, которое характеризуется укорочением конечностей в сочетании с нормальной длиной туловища.

"Я привыкла смотреть на людей, которые значительно выше меня, но сегодня я с удовольствием посмотрела вверх на самую высокую женщину мира. Румейса замечательный человек, мне было очень комфортно с ней общаться", — сказала Джиоти.

Румейса, которая работает вебдизайнером, страдает синдромом Вивера, что вызывает ускоренный рост и деформации скелета. Она передвигается на инвалидной коляске, но может стоять с помощью ходунков. Она поделилась впечатлениями:

"Из-за нашей разницы в росте порой было трудно установить зрительный контакт, но встреча с Джиоти была невероятной. Мы нашли много общего — любовь к макияжу, уходу за собой и маникюру".

Обе рекордсменки были включены в раздел Icons в новой Книге рекордов Гиннеса. Наряду с ними оказались и другие необычные рекордсмены: самый высокий мужчина мира, 251-сантиметровый турецкий фермер Султан Кёсен, и американка Диана Армстронг с самыми длинными ногтями, достигающими 13 метров.

"Раздел Icons создан для того, чтобы отметить уникальность каждого из нас и показать, насколько разнообразным может быть наш мир", - отметил редактор Книги Крейг Глендей.

Напомним, 28 апреля умерла одна из самых высоких женщин в мире Мария Феличиана. Ее рост достигал почти 2 метров 25 см.

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