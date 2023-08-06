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Мадонна перенесла світове турне через проблеми зі здоров'ям

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Фото: Instagram madonna | Мадонна

Королева поп-музики планує своє повернення на сцену, проте точних дат не названо.

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64-річна американська співачка Мадонна повідомила свої фанатам, що переносить світове турне на честь 40-річчя творчої діяльності "Celebration" через нещодавні проблеми зі здоров'ям. Відповідний пост знаменитість опублікувала у своєму Twitter-акаунті.

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"Ще раз дякую за вашу неймовірну підтримку і терпіння протягом останніх кількох тижнів! — написала королева поп-музики в публікації. — Я рада повідомити, що розклад туру зміниться в найближчі кілька днів. До швидкої зустрічі на заслуженому святі!"

На початку цього року Мадонна повідомила, що 2023 року вирушить у світове турне на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри. Тур 35 містами, у межах якого зірка запланувала 84 концерти, мав розпочатися у Ванкувері (Канада) 15 липня. Після кількох зупинок у великих містах США, співачка планувала 14 жовтня вирушити в Європу і завершити турне в грудні.

Згідно з офіційним сайтом Мадонни, через високий попит на попередній продаж квитків, організатори додали додаткові шоу.

Нагадаємо, люди з близького оточення Мадонни вважають, що вона "довела себе" до госпіталізації з подальшим лікуванням у відділенні інтенсивної терапії, намагаючись конкурувати з молодшими зірками сцени. За словами близького оточення, артистка за кілька днів до того, що сталося, відчувала слабкість і запаморочення, проте не припиняла багатогодинних тренувань, готуючись до своїх шоу.

Також Фокус писав, що Мадонна дуже пишається своїми дітьми, які були поруч із нею у важкий момент.