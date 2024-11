"Відвертий грабунок": фанати гурту Linkin Park розлючені вартістю квитків на Вемблі

Вартість квитків у преміумфанзону обійдуться в майже 300 фунтів, в другу — в 110, а сидячі місця на трибунах — майже 90 фунтів. Британці називають такі ціни здирницькими.

Легендарний американський гурт Linkin Park планує провести виступ на стадіоні Вемблі в Лондоні, який відбудеться влітку 2025 року. Однак британці були шоковані від того, якою є вартість квитків на прийдешній концерт після початку їх продажу, пише британський таблоїд The Sun.

Журналісти знайшли на одному з форумів на платформі Reddit жваве обговорення мешканців Туманного Альбіону про те, скільки треба буде витратити коштів, аби потрапити на концерт гурту. Юзери відверто обговорювали цінову політику на квитки і вказали ціни.

Один з фанів написав, що квитки в преміумзону, яка розташована поблизу сцени, коштуватимуть 300 фунтів (15,7 тис. грн). Вартість входу в другу фанзону обійдеться в 110 фунтів (майже 5740 грн), а найдешевші квитки на стадіоні в зоні місць для сидіння вартуватимуть 85–90 фунтів (4,7 тис. грн).

Користувачі були "шоковані" такими цінами та писали, що відверто не розуміють, за що доведеться платити такі шалені гроші. Один з користувачів чесно зізнався, що не пошкодував би грошей на те, аби сходити на шоу, однак "ціни на квитки стають просто божевільними".

Інший юзер написав, що був налаштований з'їздити, однак заплатити триста фунтів за два квитки, "враховуючи дорогу та ночівлю перед концертом" змусили його відмовитися від цієї ідеї.

Ще один дописувач переконаний, що такі ціни "просто непідйомні" для нього, і він відмовився купувати квитки. До його думки приєднався ще один юзер, який каже, що планував купити три квитки на виступ на Вемблі.

"450 фунтів за три квитки? Їй Богу, я краще ризикну та буду сподіватися, що вони виступлять на Download Festival — це явно буде корисніше, ніж витрачати кошти в нікуди", — чесно зізнається користувач.

Повернення Linkin Park: що відомо

6 вересня гурт Linkin Park повернувся до творчої діяльності після павзи, пов'язаної зі смертю попереднього вокаліста Честера Беннігнтона. В цей день гурт дав концерт для фанклубу, на якому були презентовані як старі хіти, так і новий матеріал. У команді сталися кілька змін: на місце ударника Роба Бурдона прийшов Колін Бріттен, а місце вокаліста гурту зайняла співачка з гурту Dead Sara Емілі Армстронг.

14 листопада гурт випустив третій кліп на пісню "Two Faced" з нового альбому From Zero. Головним лейтмотивом пісні та кліпу є питання стосунків та пошуку відповідей на запитання, чи можливо усвідомити, що ви не на одній хвилі зі своїм партнером, і провина, найімовірніше, ляже на нього.

Наступного дня, 15 листопада, на музичних платформах з'явився весь альбом From Zero, після якого гурт оголосив світовий тур на його підтримку в низці країн світу. Наразі найпрослуховуванішим треком з альбому є The Emptiness Machine, який набрав понад 270 млн прослуховувань на Spotify.