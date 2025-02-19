Експродюсер Олега Винника звинуватив співака у брехні: деталі

Напередодні музикант виступив у Празі, виконавши кілька російськомовних хітів. За словами його представниці, про це попросила публіка.

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Колишній продюсер Олега Винника звинуватив співака у брехні. Олександр Горбенко прокоментував концерт музиканта в Празі, під час якого той заспівав російською кілька пісень.

Горбенко стверджує, на відео в соцмережах пісні лунають з плейбеком, тобто фонограмою. За словами експродюсера Винника, той за два дні до концерту в столиці Чехії зібрав музикантів і проводив з ними репетиції в ресторані, де згодом відбувся виступ. Судячи з цього, програма концерту була узгоджена заздалегідь.

"Олежка зустрівся з музикантами за два дні до концерту і проводив перші репетиції в тому самому ресторані, відповідно програма концерту була пройдена на репетиціях, а плейбек концерту залитий в комп'ютер. Не треба списувати все на спонтанне рішення і звалювати з хворої голови на здорову", — написав продюсер.

Олександр Горбенко звинуватив Олега Винника у брехні

Як на це відреагували в Олега Винника

Представниця співака Валерія Барон наголосила, що Винника про російськомовні хіти попросили фанати.

"Олег Винник заспівав російською! 1,5 пісні на прохання людей в залі під час повністю україномовного двогодинного концерту. А казав, що не буде. Та як його після цього земля носить?! Так, артист не дотримав слова. Обіцяв і не витримав прохання публіки. Пробачте йому, ідеальні люди! Пробачте за щастя! Пробачте за людяність, добро й любов!" — зазначила Барон.

Зокрема, жінка пригадала "регулярну допомогу співаку військовим та цивільним", "рішення віддати всі заощадження його сім'ї на благодійність".

Представниця Олега Винника прокоментувала його концерт у Празі

Нагадаємо, Олег Винник у патріотичній футболці вийшов на звʼязок з-за кордону.

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