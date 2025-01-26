Олег Винник у патріотичній футболці вийшов на звʼязок з-за кордону (відео)

Музикант згадав у ролику свою ймовірну дружину Таюне. З початку повномасштабної війни він перебуває за межами України.

Related video

Український співак Олег Винник вийшов на звʼязок з-за кордону в патріотичній футболці. Відповідним відео поділилася представниця музиканта Валерія Барон.

Олег Винник рекламує свої концерти в Чехії

Після скасування концерту у Варшаві Винник рекламує свої виступи в Чехії, які заплановані на лютий 2025. Артист, який з початку повномасштабної війни перебуває за кордоном, показався в патріотичні футболці з написом: "Ось вам, а не Харків".

У відео співак розповідає чоловіку, який займається у тренажерному залі, що на концерті буде виступати співачка Таюне, яка, за чутками, є дружиною Винника.

"А ти в курсі, що Таюне буде в Празі?" — підписане відео, після чого чоловіки почали радісно танцювати.

На початку великої війни Олег Винник виїхав до Німеччини на лікування. Він підтвердив інформацію, що мав проблеми зі здоров'ям, через які був змушений піти зі сцени. За словами співака, захворів він ще до повномасштабної війни в Україні.

А, судячи з акаунту в Instagram, він перебуває в Ірландії.

Фото: Скріншот

Нещодавно концерт Олега Винника у Варшаві не відбувся через "технічні причини". А на сайті з продажу квитків вказано, що трохи більше сотні з них були продані у залі на тисячу місць.

Нагадаємо, Євген Синельников припустив, що чекає на Олега Винника в Україні.

Раніше Фокус писав, як змінилася зовнішність Винника за три роки.